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Противостояние Израиля и Ирана ,  
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В Иране зафиксировали землетрясение в районе ядерного объекта в Фордо

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Противостояние Израиля и Ирана

Подземные толчки магнитудой 2,5 балла произошли 15 июня в районе иранского города Фордо в провинции Кум — вблизи ядерного объекта. Об этом сообщил Иранский сейсмологический центр.

По данным специалистов, эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км, сейсмическая активность была зафиксирована в 23:35 по местному времени (23:05 мск).

Сведений о повреждениях инфраструктуры или пострадавших на текущий момент не поступало.

Уранообогатительный завод в Фордо — подземный ядерный объект, расположенный в горных тоннелях неподалеку от города Кум в центральной части Ирана. По оценкам, его строительство началось в 2006 или 2007 году, однако официальная информация о нем появилась лишь в сентябре 2009 года.

Завод в Фордо является одним из наиболее защищенных объектов ядерной инфраструктуры страны.

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Фото:Amir Cohen / Reuters

Ранее, 13 июня, в Иране сообщили о взрывах в районе ядерного объекта в Фордо. По данным Tasnim, атака была ракетной, однако повреждений на объекте зафиксировано не было.

По информации The New York Times, у Израиля нет вооружений, способных разрушить бункер, где находится завод. Таким образом, даже в случае атаки, ключевые элементы ядерной инфраструктуры могут остаться неповрежденными, делала вывод газета.

Фордо стал одной из целей военной операции Израиля, начатой в ночь на 13 июня под кодовым названием «Восстающий лев». В рамках этой кампании удары наносятся не только по ядерным, но и по военным объектам на территории Ирана. По информации The Wall Street Journal, операция может продлиться до двух недель. Поводом, по версии израильской стороны, стало приближение Ирана к созданию ядерного оружия. В ответ Тегеран нанес ракетные удары по Израилю.

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