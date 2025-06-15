Иран нанес ракетный удар по израильскому оружейному заводу Rafael
Израильский завод по производству оружия Rafael сегодня ночью подвергся ракетным ударам Ирана, пишет иранское агентство Tasnim.
В пресс-службе Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) также сообщили, что целью атаки стала израильская компания Rafael. Ракеты Ирана, в частности, нанесли удары по Тель-Авиву и Хайфе.
Rafael играет значительную роль в израильской промышленности по противоракетной обороне и является основным подрядчиком системы ПВО «Железный купол».
КСИР также сообщил, что нанес ракетный удар по международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Однако в самом аэропорту эти данные опровергли.
Удары по Израилю со стороны Ирана продолжаются третий вечер — после того, как Израиль начал операцию против республики «Восстающий лев». Тегеран обвинили в близости к созданию ядерного оружия, но Иран заявил, что не стремится к его получению. Израиль атакует военные и ядерные объекты на иранской территории.
Помимо ракет, республика запускает по Израилю дроны. В израильской армии заявили вечером 15 июня, что было перехвачено около сотни беспилотников.
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