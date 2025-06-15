 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Противостояние Израиля и Ирана ,  
0 

Иран нанес ракетный удар по израильскому оружейному заводу Rafael

Сюжет
Противостояние Израиля и Ирана
Rafael играет значительную роль в израильской промышленности по противоракетной обороне и является основным подрядчиком системы «Железный купол»
Фото: Amir Cohen / Reuters
Фото: Amir Cohen / Reuters

Израильский завод по производству оружия Rafael сегодня ночью подвергся ракетным ударам Ирана, пишет иранское агентство Tasnim.

В пресс-службе Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) также сообщили, что целью атаки стала израильская компания Rafael. Ракеты Ирана, в частности, нанесли удары по Тель-Авиву и Хайфе.

Иран нанес ракетный удар по израильскому оружейному заводу Rafael
Video

Rafael играет значительную роль в израильской промышленности по противоракетной обороне и является основным подрядчиком системы ПВО «Железный купол».

КСИР также сообщил, что нанес ракетный удар по международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Однако в самом аэропорту эти данные опровергли.

В Хайфе упала иранская ракета
Политика

Удары по Израилю со стороны Ирана продолжаются третий вечер — после того, как Израиль начал операцию против республики «Восстающий лев». Тегеран обвинили в близости к созданию ядерного оружия, но Иран заявил, что не стремится к его получению. Израиль атакует военные и ядерные объекты на иранской территории.

Помимо ракет, республика запускает по Израилю дроны. В израильской армии заявили вечером 15 июня, что было перехвачено около сотни беспилотников.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия

Нетаньяху заявил, что Израиль ведет «экзистенциальную борьбу»

Турция резко повысит стоимость прохода судов через проливы

Украина получила 1,2 тыс. тел погибших военных

Как прошел парад к 250-летию армии США. Видео

Минэк рекомендовал приостановить продажу туров в Израиль и Иран

Песков заявил об «авгиевых конюшнях» в отношениях России и США

С какими проблемами столкнулся клубный чемпионат мира

Минобороны заявило о групповом ударе по нефтезаводу в Полтавской области

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Дарья Лебедева, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Иран Израиль оружие заводы
Материалы по теме
Около 200 россиян пересекли границу Ирана с Азербайджаном
Политика
Нетаньяху заявил о возможной смене власти в Иране после ударов Израиля
Политика
Израиль атаковал одно из зданий МИД Ирана
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
Генконсульство Израиля в Петербурге приостановит работу Политика, 22:51
Около 200 россиян пересекли границу Ирана с Азербайджаном Политика, 22:30
Нетаньяху заявил о возможной смене власти в Иране после ударов Израиля Политика, 22:26
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 22:12
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке дронов Политика, 22:08
Израиль атаковал одно из зданий МИД Ирана Политика, 21:58
Иран заявил о ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве Политика, 21:47
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
В Румынии двух украинцев оштрафовали при ввозе в страну $1,4 млн Политика, 21:43
Поселиться насовсем: как выглядит премиальный жилой квартал от Pioneer РБК и Pioneer, 21:33
Минтруд впервые ранжировал вузы по трудоустройству и зарплате выпускников Общество, 21:30
Иран нанес ракетный удар по израильскому оружейному заводу Rafael Политика, 21:27
На севере Индии разбился вертолет с паломниками. Видео Общество, 21:22
«Бавария» со счетом 10:0 победила полулюбительскую команду на клубном ЧМ Спорт, 21:09
В Хайфе упала иранская ракета Политика, 21:01