 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Фальков рассказал об проекте закона для новой модели высшего образования

Фальков: проект изменений закона для новой модели высшего образования готов

Проект изменений федерального закона для перехода российских вузов на новую модель высшего образования готов, сообщил «РИА Новости» глава Минобрнауки Валерий Фальков.

«И мы видим, что эта модель во всех основных ее элементах поддерживается профессиональным сообществом, работодателями и хорошо воспринимается в обществе», — цитирует агентство министра.

В России с 2003 года действует болонская система образования, она подразумевает разделение систем подготовки на программы магистратуры и бакалавриата. По словам Фалькова, в результате изменений в российской системе высшего образования, «которая будет с 2025 года, не будет понятия «бакалавр».

Фальков рассказал о начале перехода на новую модель высшего образования
Общество

В мае 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о проведении пилотного проекта по внедрению новой системы образования — в 2023 году шесть высших учебных заведений начали принимать студентов на новые программы.

Зимой 2024 года Фальков заявил, что в 2025 году высшее образование в России будет переходить на новую модель. В стране вместо двухуровневой структуры бакалавриата и магистратуры внедрят базовое высшее образование, специализированное высшее образование и профессиональное образование на основе программ аспирантуры

В 2026 году внедрить новую модель планируют более чем в тысяче вузов.

Читайте РБК в Telegram.

Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана. Главные новости 

Нетаньяху обратился к народу Ирана. Видео

Кадры работы ПВО и попадания иранских ракет по Тель-Авиву

Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»

Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца

Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений

Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города

Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Дарья Беспалько
Россия высшее образование Валерий Фальков Минобрнауки
Материалы по теме
Фальков напомнил о регулировании количества платных мест в вузах
Общество
Фальков рассказал о начале перехода на новую модель высшего образования
Общество
Путин предложил вернуться к традиционной системе высшего образования
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
Под удар Ирана попал научный институт в Реховоте Политика, 06:03
Козьи тропы, любовь к вафлям: в чем самобытность европейской кухни РБК и Перекрёсток, 06:03
Фальков рассказал об проекте закона для новой модели высшего образования Общество, 05:38
Маск сообщил об активации Starlink над Ираном Политика, 05:13
В израильском Бат-Яме трое погибли в результате удара Ирана Политика, 05:13
Аэропорт Тамбова приостановил рейсы Политика, 05:11
Пентхаусы и high-sky-студии: быть над городом и смотреть на него сверху РБК и Дом Chkalov, 04:55
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Конфликт Израиля и Ирана. Главное Политика, 04:26
Во Внуково объяснили задержку багажа туристов Turkish Airlines Общество, 04:25
Axios узнал о просьбе Израиля к США присоединиться к ударам по Ирану Политика, 04:25
India Today узнал о нехватке тяги у разбившегося в Индии самолета Общество, 04:00
Tasnim сообщил о попадании в жилой дом в Тегеране при ударе Израиля Политика, 03:33
В иорданском Ирбиде начался пожар после перехвата иранского дрона Политика, 03:07
ЦАХАЛ объявила о завершении серии ударов по Ирану Политика, 03:00