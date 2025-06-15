Фальков рассказал об проекте закона для новой модели высшего образования

Проект изменений федерального закона для перехода российских вузов на новую модель высшего образования готов, сообщил «РИА Новости» глава Минобрнауки Валерий Фальков.

«И мы видим, что эта модель во всех основных ее элементах поддерживается профессиональным сообществом, работодателями и хорошо воспринимается в обществе», — цитирует агентство министра.

В России с 2003 года действует болонская система образования, она подразумевает разделение систем подготовки на программы магистратуры и бакалавриата. По словам Фалькова, в результате изменений в российской системе высшего образования, «которая будет с 2025 года, не будет понятия «бакалавр».

В мае 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о проведении пилотного проекта по внедрению новой системы образования — в 2023 году шесть высших учебных заведений начали принимать студентов на новые программы.

Зимой 2024 года Фальков заявил, что в 2025 году высшее образование в России будет переходить на новую модель. В стране вместо двухуровневой структуры бакалавриата и магистратуры внедрят базовое высшее образование, специализированное высшее образование и профессиональное образование на основе программ аспирантуры

В 2026 году внедрить новую модель планируют более чем в тысяче вузов.