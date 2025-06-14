Фальков напомнил о регулировании количества платных мест в вузах

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Регулирование количества платных мест в российских начнется 1 сентября 2025 года и коснется всех университетов страны, напомнил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Его слова приводит «РИА Новости».

В мае Госдума приняла закон, наделяющий правительство правом регулировать количество студентов, принимаемых в вузы на коммерческой основе.

«Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года, но работу мы уже начали. И у нас есть обстоятельный анализ по всем регионам, по каждому университету. Уже в этом году, используя весь имеющийся подручный инструмент, мы совместно с Рособрнадзором, с нашими коллегами из регионов эту работу начинаем проводить», — сказал Фальков.

Он добавил, что регулирование коснется всех вузов и специальностей, однако отметил, что «наибольшая проблема сосредоточена» на направлениях «Экономика и управление» и «Юриспруденция». Несмотря на большое количество выпускников, на рынке наблюдается дефицит квалифицированных экономистов и юристов, добавил Фальков.

Министр подчеркнул, что одними из задач регулирования количества платных мест в вузах станут ликвидация некачественного высшего гуманитарного образования и устранение диспропорций, когда количество тех, кого готовят вузы, не соответствует запросам рынка труда.

Также Фальков отметил, что во главе угла должен стоять вопрос не извлечения прибыли, а подготовки востребованных специалистов.

В ходе обсуждения закона председатель Госдумы Вячеслав Володин также подчеркивал, что инициатива направлена не на сокращение студентов или преподавателей, а на повышение качества образования. Ранее он сообщал, что 56% всех студентов государственных и частных вузов получают образование на платной основе, а 42,5% из их числа — на экономических и юридических отделениях.