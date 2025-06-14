 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Фальков напомнил о регулировании количества платных мест в вузах

Фальков: с 1 сентября в российских вузах начнут регулировать число платных мест
Фото: Андрей Титов / Бизнес Online / ТАСС
Фото: Андрей Титов / Бизнес Online / ТАСС

Регулирование количества платных мест в российских начнется 1 сентября 2025 года и коснется всех университетов страны, напомнил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Его слова приводит «РИА Новости».

В мае Госдума приняла закон, наделяющий правительство правом регулировать количество студентов, принимаемых в вузы на коммерческой основе.

«Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года, но работу мы уже начали. И у нас есть обстоятельный анализ по всем регионам, по каждому университету. Уже в этом году, используя весь имеющийся подручный инструмент, мы совместно с Рособрнадзором, с нашими коллегами из регионов эту работу начинаем проводить», — сказал Фальков.

Он добавил, что регулирование коснется всех вузов и специальностей, однако отметил, что «наибольшая проблема сосредоточена» на направлениях «Экономика и управление» и «Юриспруденция». Несмотря на большое количество выпускников, на рынке наблюдается дефицит квалифицированных экономистов и юристов, добавил Фальков.

Рособрнадзор объявил предостережения о нарушениях 19 вузам
Общество
Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

Министр подчеркнул, что одними из задач регулирования количества платных мест в вузах станут ликвидация некачественного высшего гуманитарного образования и устранение диспропорций, когда количество тех, кого готовят вузы, не соответствует запросам рынка труда.

Также Фальков отметил, что во главе угла должен стоять вопрос не извлечения прибыли, а подготовки востребованных специалистов.

В ходе обсуждения закона председатель Госдумы Вячеслав Володин также подчеркивал, что инициатива направлена не на сокращение студентов или преподавателей, а на повышение качества образования. Ранее он сообщал, что 56% всех студентов государственных и частных вузов получают образование на платной основе, а 42,5% из их числа — на экономических и юридических отделениях.

Читайте РБК в Telegram.

Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана. Главные новости 

Нетаньяху обратился к народу Ирана. Видео

Кадры работы ПВО и попадания иранских ракет по Тель-Авиву

Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»

Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца

Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений

Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города

Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгений Вахляев
Валерий Фальков университеты высшее образование образование регулирование вузы
Материалы по теме
Фальков раскрыл новую схему распределения платных мест в вузах
Общество
Клишас заявил о неправильно понятых словах Матвиенко о вузах и студентах
Общество
Володин указал Мурашко на качество подготовки врачей в непрофильных вузах
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
Бомбоубежища в Израиле сняли на видео Политика, 11:28
Член сборной Ирана по паделу погиб при обстреле со сторон Израиля Спорт, 11:18
Иран заявил, что пока не принял решение о продолжении переговоров с США Политика, 11:06
Кто такие молодые взрослые и что для них значат деньги РБК и Сбер, 11:05
Фальков напомнил о регулировании количества платных мест в вузах Общество, 10:58
Ди Марцио сообщил, что ЦСКА хочет назначить Каннаваро главным тренером Спорт, 10:48
Как отказать руководителю в неэтичной просьбе — Fast CompanyПодписка на РБК, 10:45
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Почему дом на Садовом строили сверху вниз РБК и Дом Chkalov, 10:35
Чего добились клубы под руководством Карпина Спорт, 10:30
Дэвида Бекхэма посвятили в рыцари Спорт, 10:22
Генпродюсер раскрыл причину отказа «Матч ТВ» от трансляций Клубного ЧМ Спорт, 10:19
Израиль заявил о первом с начала конфликта ударе по Ирану дальше 1500 км Политика, 10:16
Оживить «мертвых» кандидатов: почему стоит работать со старыми контактамиПодписка на РБК, 10:16
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03