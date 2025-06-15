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Операция Израиля против Ирана ,  
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Сирия, Иордания и Ирак закрыли небо после атаки Ирана по Хайфе

Сюжет
Операция Израиля против Ирана

Сирия, Иордания и Ирак закрыли воздушные пространства после ракетного обстрела Израиля со стороны Ирана, сообщает The Washington Post.

Иран также продлил закрытие своего воздушного пространства, сообщает IRNA. Ограничение будет действовать до 14:30 мск.

Страны уже закрывали свои воздушные пространства 13 июня. Аналогичные ограничения ввели Израиль и Иран.

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Израиль начал операцию против Ирана в ночь на 13 июня. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху объяснил удары возможностями Тегерана по созданию ядерной бомбы. В результате погибли высокопоставленные иранские военные и физики-ядерщики.

Иран объявил об ответной операции «Истинное обещание-3» и провел несколько волн атак ракетами и беспилотниками.

В ночь на 15 июня Тегеран нанес ракетный удар по израильским городам. В частности, под удар попал нефтеперерабатывающий завод в городе Хайфа. По данным IRNA, там погибли 10 человек. В Тамре зафиксировали прямое попадание в здание, в результате погибла девушка, еще 14 человек получили ранения.

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Дарья Беспалько
Сирия Иордания Ирак Иран ракетный обстрел Израиль
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