Иран нанес удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе

На севере Израиля один человек погиб при атаке Ирана

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В результате ракетного обстрела со стороны Ирана на севере Израиля погибла девушка, сообщает пресс-служба «Маген Давид Адом» (название скорой помощи) в соцсети Х (Twitter).

В ходе атаки погибла 20-летняя жительница города Тамра, ее тело нашли под завалами двухэтажного здания.

Еще 14 человека пострадали, семерых доставили в больницу, уточнили медики.

Иран нанес ракетный удар по нефтеперерабатывающему заводу в городе Хайфа, пишет IRNA.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила о пуске ракет из Ирана. Сирены включились в Хайфе и на севере Израиля.

Позднее Израиль ударил по нефтехранилищу в Тегеране, в результате начался пожар. Под удар также попал топливный резервуар на юге города.

Израиль начал операцию против Ирана в ночь на 13 июня. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху объяснил удары возможностями Тегерана по созданию ядерной бомбы. Иран объявил об ответной операции «Истинное обещание-3».