На севере Израиля один человек погиб при атаке Ирана
В результате ракетного обстрела со стороны Ирана на севере Израиля погибла девушка, сообщает пресс-служба «Маген Давид Адом» (название скорой помощи) в соцсети Х (Twitter).
В ходе атаки погибла 20-летняя жительница города Тамра, ее тело нашли под завалами двухэтажного здания.
Еще 14 человека пострадали, семерых доставили в больницу, уточнили медики.
Иран нанес ракетный удар по нефтеперерабатывающему заводу в городе Хайфа, пишет IRNA.
Ранее Армия обороны Израиля сообщила о пуске ракет из Ирана. Сирены включились в Хайфе и на севере Израиля.
Позднее Израиль ударил по нефтехранилищу в Тегеране, в результате начался пожар. Под удар также попал топливный резервуар на юге города.
Израиль начал операцию против Ирана в ночь на 13 июня. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху объяснил удары возможностями Тегерана по созданию ядерной бомбы. Иран объявил об ответной операции «Истинное обещание-3».
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