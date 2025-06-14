Иран запустил ракеты по Израилю
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о пуске ракет из Ирана и призвала жителей отправиться в убежища.
«Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет с территории Ирана в сторону территории Государства Израиль», — говорится в сообщении ЦАХАЛ в телеграм-канале. в нескольких районах страны прозвучали сирены. ПВО работает над перехватом ракет, в то же время ВВС Израиля наносят удары по военным целям в Тегеране.
О начале массированной ракетной атаки сообщает также иранское агентство Mehr.
По данным IRNA, ракеты запущены с база в Ширазе, Кашане, Куме и Лурестане.
The Times of Israel пишет, что сирены зазвучали в Хайфе и на севере Израиля. Ynet сообщает о попаданиях в Хайфе, Крайоте и Тамре.
Материал дополняется
Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана. Главные новости
Нетаньяху обратился к народу Ирана. Видео
Кадры работы ПВО и попадания иранских ракет по Тель-Авиву
Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»
Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца
Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений
Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города
Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине
У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля
Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов