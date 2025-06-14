Иран запустил ракеты по Израилю

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о пуске ракет из Ирана и призвала жителей отправиться в убежища.

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет с территории Ирана в сторону территории Государства Израиль», — говорится в сообщении ЦАХАЛ в телеграм-канале. в нескольких районах страны прозвучали сирены. ПВО работает над перехватом ракет, в то же время ВВС Израиля наносят удары по военным целям в Тегеране.

О начале массированной ракетной атаки сообщает также иранское агентство Mehr.

По данным IRNA, ракеты запущены с база в Ширазе, Кашане, Куме и Лурестане.

The Times of Israel пишет, что сирены зазвучали в Хайфе и на севере Израиля. Ynet сообщает о попаданиях в Хайфе, Крайоте и Тамре.

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