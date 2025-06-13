Иордания закрыла воздушное пространство из-за риска эскалации на границе
Иордания временно закрыла свое воздушное пространство и приостановила полеты из-за риска эскалации конфликта на границе региона, сообщает телеканал Al Mamlaka со ссылкой на Комиссию по регулированию гражданской авиации.
Воздушное пространство закрыли как для прибывающих и вылетающих рейсов, так и для транзитных. Такое решение приняли в связи с возможными рисками, «связанными с текущей эскалацией ситуации в регионе», говорится в сообщении.
Глава Совета комиссаров Хайсам Мисто также объяснил приостановку полетов международными соглашениями по безопасности гражданской авиации, включая Чикагскую конвенцию, регулирующую правила аэронавигации и авиационной безопасности. Приоритет — безопасность пассажиров и самолетов, отметил Мисто.
Он указал, что ограничения коснулись не только Иордании, но и соседние страны, авиакомпании были вынуждены отложить рейсы до стабилизации ситуации. Решение об этом будут пересматривать параллельно оценке угроз.
Управление информирует авиакомпании о текущей ситуации, чтобы те могли сообщать пассажирам актуальную информацию о рейсах.
Наряду с Иорданией воздушное пространство закрыли Израиль, Иран и Ирак.
В ночь на 13 июня Израиль, с которым граничит Иордания, нанес удар по Ирану, сославшись на угрозу со стороны его ядерной программы. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что операция направлена на уничтожение ядерной инфраструктуры, баллистических ракетных заводов и военного потенциала Ирана.
В ответ утром того же дня Иран выпустил более 100 дронов по Израилю. По данным израильской армии, беспилотникам потребуется несколько часов, чтобы достичь цели, и ЦАХАЛ предпринимает меры по их перехвату. По информации The New York Times, Иран также готовит ответный ракетный удар.
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