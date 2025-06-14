МАГАТЭ сообщило об отсутствии повреждений на ядерных объектах Ирана

МАГАТЭ не зафиксировало повреждений на ядерных объектах в Фордо и Хондабе в Иране, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ в соцсети Х (Twitter).

«Никаких повреждений на площадке завода по обогащению топлива в Фордо или на строящемся тяжеловодном реакторе в Хондабе не обнаружено», — отметил Гросси.

Кроме того, агентство не фиксирует повреждений на крупнейшем ядерном объекте в Натанзе в провинции Исфахан — там расположен важнейший иранский объект по обогащению урана.

Иранское агентство по ядерному регулированию уведомило МАГАТЭ, что уровень радиации на этой территории остается неизменным, отметили в агентстве. Объект подвергался атаке 13 июня, позднее там прогремел мощный взрыв.

Израиль начал операцию против Ирана в ночь на 13 июня. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху объяснил удары возможностями Тегерана по созданию ядерной бомбы. Он заявил, что операция продлится «столько, сколько потребуется» для отражения угрозы. На объекте в Натанзе погибли высокопоставленные иранские военные и физики-ядерщики. Кроме того, погибли несколько высокопоставленных лиц КСИР.

Иран объявил об ответной операции «Истинное обещание-3». В ночь на 14 июня Тегеран провел несколько волн атак ракетами и беспилотниками.