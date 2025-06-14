В Иране прогремела новая волна взрывов
Мощный взрыв был слышен в городе Исфахан, где расположен один из ядерных объектов Ирана, сообщает телеканал Al Mayadeen.
Также взрывы слышны также в районах Хакимия и Тегеранпарс к востоку от Тегерана, сообщает агентство Tasnim.
Израиль и Иран с ночи 13 июня обмениваются ударами, страны начали друг против друга военные операции «Восстающий лев» и «Истинное обещание-3».
Израиль начал операцию против Ирана в связи с тем, что республика приблизилась к созданию ядерного оружия. Были атакованы ядерные, военные объекты, места нахождения высокопоставленных военных.
В провинции Исфахан - в Натанзе - находится ключевой иранский объект по обогащению урана. Расположенный там завод подвергался атаке и накануне. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что уровень радиации превышен не был. Однако вечером глава организации Рафаэль Гросси заявил об уничтожении надземной части завода и электроинфраструктуры на объекте.
В результате израильских ударов также погибли несколько руководителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и иранские физики-ядерщики. Погибли 78 человек, более 320 пострадали.
В ночь на 14 июня обмен ударами продолжился: в Тегеране прозвучали взрывы, а Израиль подвергся трем волнам ракетных атак, пострадали более 60 человек, одна женщина погибла. Тегеран заявил, что нанес удары по израильским военным центрам и авиабазам, а также военно-промышленным объектам. В КСИР сообщили, что Иран атаковал более 150 целей, среди которых — три авиабазы и другие объекты, которые использовались для атаки на Иран.
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