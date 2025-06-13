Иран сообщил о новом ударе Израиля по основному ядерному объекту
Израильские военные несколько минут назад нанесли новый удар по ключевому иранскому объекту по обогащению урана в Натанзе (провинция Исфахан), сообщает иранское агентство Fars в X.
Подробности новой атаки не приводятся.
Ночью на этом предприятии по обогащению урана произошло несколько взрывов, армия Израиля атаковала его в рамках операции против иранских военных объектов. В ЦАХАЛ заявили, что вынуждены были ее начать, так как у Тегерана есть достаточно обогащенного урана, чтобы в течение нескольких дней создать 15 ядерных бомб.
Как писал The Times of Israel, в Израиле считают, что подземный ядерный центр получил значительные повреждения. В Тегеране это не подтвердили. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, ссылаясь на власти Ирана, сообщил, что уровень радиации там не превышен. По данным иранских властей, завод по обогащению урана в Фордо и АЭС в Бушере не пострадали.
Гросси заявил, что агентство следит за ситуацией. «Я неоднократно заявлял, что ядерные объекты никогда не должны подвергаться нападениям — независимо от контекста или обстоятельств, поскольку это может нанести вред как людям, так и окружающей среде», — подчеркнул он.
Тем временем, как сообщило агентство Mehr, глава МИД Ирана написал письмо Гросси, в котором призвал «к прямому осуждению агрессии израильского режима» против иранских ядерных объектов. Министр заявил, что Иран примет «особые меры» по их защите и даст Израилю «решительный ответ».
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