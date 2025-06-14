Бомбоубежища в Израиле сняли на видео

Жена Запашного показала на видео, как выглядит бомбоубежище в Израиле

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Супруга российского артиста цирка Аскольда Запашного Эллен рассказала об устройстве комнат-бомбоубежищ в квартирах израильтян. Соответствующий ролик опубликован в телеграм-канале брата артиста Эдгарда Запашного.

На кадрах женщина заходит в комнату, которая похожа на обычное жилое помещение. По ее словам, дверь в комнату сделана из металла и запирается на засовы. Из того же материала сделаны стены, а единственное окно закрывается стальным ставнем.

В подписи к видео указано, что такая комната-бомбоубежище есть в каждой квартире, построенной в Израиле после 1996 года.

Израиль в ночь на 13 июня начал против Ирана операцию «Восстающий лев», поскольку счел, что Тегеран приблизился к созданию ядерного оружия. Были атакованы ядерные, военные объекты и места нахождения высокопоставленных военных. В результате ударов погибли несколько руководителей Корпуса стражей исламской революции и иранские физики-ядерщики. Всего погибло 78 человек, более 320 пострадали.

В ответ Иран начал против Израиля операцию «Правдивое обещание 3». Тегеран нанес удары по израильским военным центрам и авиабазам, а также военно-промышленным объектам.

Иран провел ракетную атаку на Израиль в четыре волны. В частности, ударам подверглись Тель-Авив, Иерусалим, Беэр-Шева, Гуш-Дан и другие города. В результате ракетного удара Ирана по центру Израиля погибли четыре человека, 21 получил ранения.