Бомбоубежища в Израиле сняли на видео
Супруга российского артиста цирка Аскольда Запашного Эллен рассказала об устройстве комнат-бомбоубежищ в квартирах израильтян. Соответствующий ролик опубликован в телеграм-канале брата артиста Эдгарда Запашного.
На кадрах женщина заходит в комнату, которая похожа на обычное жилое помещение. По ее словам, дверь в комнату сделана из металла и запирается на засовы. Из того же материала сделаны стены, а единственное окно закрывается стальным ставнем.
В подписи к видео указано, что такая комната-бомбоубежище есть в каждой квартире, построенной в Израиле после 1996 года.
Израиль в ночь на 13 июня начал против Ирана операцию «Восстающий лев», поскольку счел, что Тегеран приблизился к созданию ядерного оружия. Были атакованы ядерные, военные объекты и места нахождения высокопоставленных военных. В результате ударов погибли несколько руководителей Корпуса стражей исламской революции и иранские физики-ядерщики. Всего погибло 78 человек, более 320 пострадали.
В ответ Иран начал против Израиля операцию «Правдивое обещание 3». Тегеран нанес удары по израильским военным центрам и авиабазам, а также военно-промышленным объектам.
Иран провел ракетную атаку на Израиль в четыре волны. В частности, ударам подверглись Тель-Авив, Иерусалим, Беэр-Шева, Гуш-Дан и другие города. В результате ракетного удара Ирана по центру Израиля погибли четыре человека, 21 получил ранения.
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