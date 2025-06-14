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Операция Израиля против Ирана ,  
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ЦАХАЛ предупредила о новой волне атаки Ирана

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Операция Израиля против Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выпустила предупреждение о новой волне атаки со стороны Ирана, оно опубликовано в телеграм-канале ЦАХАЛ.

«В нескольких районах Израиля прозвучали сирены после обнаружения БПЛА, запущенных из Ирана в направлении Израиля. Населению рекомендуется следовать указаниям Командования тыла. На данный момент ВВС Израиля работают на перехват и по мере необходимости наносят удары для устранения угрозы», — говорится в сообщении.

Менее чем через 15 минут ЦАХАЛ сообщила о перехвате беспилотников в районе Иудеи и Мертвого моря.

Израиль и Иран с ночи 13 июня обмениваются ударами, страны начали друг против друга военные операции «Восстающий лев» и «Истинное обещание-3». ЦАХАЛ атаковала ядерные и военные объекты Ирана, а также места нахождения высокопоставленных военных. В Иране погибли не менее 78 человек, более 320 получили ранения.

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В ответ Иран провел ракетную атаку на Израиль в несколько этапов. О четвертой волне ракет ЦАХАЛ сообщила в 04:40 мск. Al-Mayadeen сообщал, что одна из иранских ракет попала в здание ядерного исследовательского центра в Тель-Авиве.

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что Тегеран нанес удары по израильским военным центрам и авиабазам, а также военно-промышленным объектам. В Израиле в результате атак четыре человека погибли, более 70 получили ранения.

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Евгений Вахляев
ЦАХАЛ Иран Израиль атака предупреждение
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