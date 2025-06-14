Al Mayadeen сообщил об ударе по центру ядерных исследований в Израиле

Одна из иранских ракет попала в здание ядерного исследовательского центра в Тель-Авиве, сообщает Al-Mayadeen.

Израиль и Иран с ночи 13 июня обмениваются ударами, страны начали друг против друга военные операции «Восстающий лев» и «Истинное обещание-3»

Израиль начал операцию против Ирана в связи с тем, что республика приблизилась к созданию ядерного оружия. Были атакованы ядерные, военные объекты, места нахождения высокопоставленных военных.

В результате израильских ударов погибли несколько руководителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и иранские физики-ядерщики. Среди них командующий Корпусом Хосейн Салами, начальник генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, командир подразделения КСИР «Хатем аль-Анбия» Голам-Али Рашид, а также ученые Ферейдун Аббаси Давани и Азад Мохаммад Мехди Техранчи. Всего погибли 78 человек, более 320 пострадали.

В ночь на 14 июня обмен ударами продолжился. Израиль подвергся трем волнам ракетных атак, пострадали более 60 человек, одна женщина погибла.

Тегеран заявил, что нанес удары по израильским военным центрам и авиабазам, а также военно-промышленным объектам. В КСИР сообщили, что Иран атаковал более 150 целей, среди которых - три авиабазы и другие объекты, которые использовались для атаки на Иран.