Ynet назвал число пострадавших в Израиле при новой ракетной атаке Ирана

Ynet: при новой ракетной атаке Ирана на Израиль пострадали девять человек

В Израиле семь человек получили ранения в Гуш-Дане в результате нового ракетного удара Ирана, сообщает Ynet.

Один человек получил травмы средней степени тяжести, а шестеро остальных — легкой степени.

Кроме того, в Тель-Авиве осколки попали в машину скорой помощи «Маген Давид Адом». Две женщины-медика, получили легкие ранения из-за разлетевшегося стекла.

Ранее издание сообщило о 62 пострадавших и одной погибшей женщине. Она была тяжело ранена и скончалась в больнице.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана в связи с тем, что республика приблизилась к созданию ядерного оружия. Были атакованы ядерные, военные объекты, места нахождения высокопоставленных военных. В Иране погибли не менее 78 человек, более 320 получили ранения.

Корпус стражей Исламской революции вечером 13 июня заявил о начале ответной операции против Израиля.

Иран провел ракетную атаку на Израиль в три волны. По оценке Израиля, в двух первоначальных залпах было менее 100 ракет. Попадания зафиксированы в том числе в Тель-Авиве. В ходе третьей волны в течение часа по израильской территории были запущены «десятки» ракет, часть перехвачена, сообщила ЦАХАЛ.