 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Постпред Ирана в ООН назвал удары Израиля объявлением войны

Начатые 13 июня атаки Израиля равносильны объявлению войны, заявил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани на совещании Совбеза ООН.

«Иран решительно и недвусмысленно осуждает варварское и преступное нападение и целенаправленные убийства высокопоставленных военных чиновников, ученых-атомщиков и невинных мирных жителей», — подчеркнул Иравани.

Он добавил, что действия Израиля противоречат Уставу МАГАТЭ и Женевской конвенции, и пообещал, что Иран ответит «решительно и пропорционально».

Иран назвал цели ответного удара по Израилю
Политика

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию «Восстающий лев» против Ирана в связи с тем, что республика приблизилась к созданию ядерного оружия. Были атакованы ядерные, военные объекты, места нахождения высокопоставленных военных. В Иране погибли не менее 78 человек, более 230 получили ранения.

Корпус стражей Исламской революции вечером 13 июня заявил о начале ответной операции против Израиля. Иран провел ракетную атаку на Израиль как минимум в две волны. По оценке Израиля, в обоих залпах было менее 100 ракет. Попадания зафиксированы в Тель-Авиве, пострадали порядка 50 человек.

Читайте РБК в Telegram.

Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца

Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России

Вучич отказался подписать документ с осуждением военной операции России

Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»

Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений

Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города

Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине

Клишас призвал ужесточить уголовную ответственность за изнасилования

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Минаева
Иран ООН Израиль атаки ракетный удар
Материалы по теме
Нетаньяху призвал иранцев восстать против своего правительства
Политика
МАГАТЭ заявило об уничтожении части завода, где Иран обогащал уран
Политика
Последствия ударов Ирана по Израилю. Видео
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
Bloomberg узнал, кто в G7 против снижения потолка цен на российскую нефть Политика, 02:29
В Израиле число пострадавших от атак Ирана превысило 60 человек Политика, 02:20
Израиль подвергся третьей волне ударов Ирана Политика, 02:09
Индийский миллиардер проглотил пчелу и умер на матче в Британии Общество, 01:29
Постпред Ирана в ООН назвал удары Израиля объявлением войны Политика, 01:24
CNN сообщил о гибели всех участников переговоров с США от Ирана Политика, 01:17
Иран назвал цели ответного удара по Израилю Политика, 00:58
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Нетаньяху призвал иранцев восстать против своего правительства Политика, 00:40
Второй российский аэропорт ввел ограничения на полеты Политика, 00:36
ЦАХАЛ назвала количество выпущенных по Израилю иранских ракет Политика, 00:10
Небензя обвинил Израиль в эскалации ситуации на Ближнем Востоке Политика, 00:06
Какие стадионы примут клубный чемпионат мира по футболу в США Спорт, 00:00
Какое у вас гастрономическое альтер-эго. Тест РБК и Перекрёсток, 13 июн, 23:59
Взрывы прозвучали в Тегеране Политика, 13 июн, 23:58