Постпред Ирана в ООН назвал удары Израиля объявлением войны
Начатые 13 июня атаки Израиля равносильны объявлению войны, заявил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани на совещании Совбеза ООН.
«Иран решительно и недвусмысленно осуждает варварское и преступное нападение и целенаправленные убийства высокопоставленных военных чиновников, ученых-атомщиков и невинных мирных жителей», — подчеркнул Иравани.
Он добавил, что действия Израиля противоречат Уставу МАГАТЭ и Женевской конвенции, и пообещал, что Иран ответит «решительно и пропорционально».
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию «Восстающий лев» против Ирана в связи с тем, что республика приблизилась к созданию ядерного оружия. Были атакованы ядерные, военные объекты, места нахождения высокопоставленных военных. В Иране погибли не менее 78 человек, более 230 получили ранения.
Корпус стражей Исламской революции вечером 13 июня заявил о начале ответной операции против Израиля. Иран провел ракетную атаку на Израиль как минимум в две волны. По оценке Израиля, в обоих залпах было менее 100 ракет. Попадания зафиксированы в Тель-Авиве, пострадали порядка 50 человек.
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