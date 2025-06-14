Постпред Ирана в ООН назвал удары Израиля объявлением войны

Начатые 13 июня атаки Израиля равносильны объявлению войны, заявил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани на совещании Совбеза ООН.

«Иран решительно и недвусмысленно осуждает варварское и преступное нападение и целенаправленные убийства высокопоставленных военных чиновников, ученых-атомщиков и невинных мирных жителей», — подчеркнул Иравани.

Он добавил, что действия Израиля противоречат Уставу МАГАТЭ и Женевской конвенции, и пообещал, что Иран ответит «решительно и пропорционально».

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию «Восстающий лев» против Ирана в связи с тем, что республика приблизилась к созданию ядерного оружия. Были атакованы ядерные, военные объекты, места нахождения высокопоставленных военных. В Иране погибли не менее 78 человек, более 230 получили ранения.

Корпус стражей Исламской революции вечером 13 июня заявил о начале ответной операции против Израиля. Иран провел ракетную атаку на Израиль как минимум в две волны. По оценке Израиля, в обоих залпах было менее 100 ракет. Попадания зафиксированы в Тель-Авиве, пострадали порядка 50 человек.