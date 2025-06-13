 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Операция Израиля против Ирана ,  
0 

Нетаньяху запланировал разговор с Путиным насчет конфликта с Ираном

Сюжет
Операция Израиля против Ирана
Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху (Фото: Lior Mizrahi / Getty Images)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудит обострение с Ираном с российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, а также со своим британским коллегой Киром Стармером. Об этом сообщили в канцелярии Нетаньяху.

Переговоры с тремя лидерами пройдут «в ближайшее время», говорится в сообщении. Премьер уже созвонился со своим индийским коллегой Нарендрой Моди канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

В канцелярии Нетаньяху заверили, что стороны «выразили понимание нужд Израиля в обеспечении безопасности в свете угрозы уничтожения со стороны Ирана».

Израиль нанес удары по ядерным объектам и генералам Ирана. Главное
Политика
Фото:Vahid Salemi / AP / ТАСС

В ночь на 13 июня Израиль объявил об ударе по Ирану из-за его ядерной программы. В армии обороны Израиля заявили, что у Ирана достаточно обогащенного урана, за несколько дней он может создать несколько бомб, в связи с чем необходимо принять меры против этой «неминуемой угрозы».

Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал удар упреждающим, после которого «в ближайшей перспективе ожидается ракетная атака и атака беспилотников против Государства Израиль и его гражданского населения».

Нетаньяху заявил, что Израиль не прекратит военные действия до тех пор, пока не повредит ядерную инфраструктуру противника, его заводы по производству баллистических ракет, а также пока не ослабит военный потенциал Ирана.

Трамп, который ранее угрожал Ирану бомбардировками, если тот не согласится на ядерную сделку, заявил днем 13 июня, что у Ирана есть второй шанс на заключение сделки. Американские военные не участвуют в нападении на Иран, Трамп сказал, что операция Израиля не стала для США сюрпризом.

МИД России осудил атаку Израиля, заявив, что государство выбрало эскалацию и «взвинчивание ставок». Ведомство призвало не допустить полномасштабной войны в регионе, указав, что решение по иранской ядерной программе можно найти только мирным путем.

Читайте РБК в Telegram.

Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца

Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России

Вучич отказался подписать документ с осуждением военной операции России

Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»

Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений

Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города

Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине

Клишас призвал ужесточить уголовную ответственность за изнасилования

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Биньямин Нетаньяху Иран Израиль Дональд Трамп Владимир Путин
Биньямин Нетаньяху фото
Биньямин Нетаньяху
политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Нетаньяху заявил об «успешном первом ударе» по Ирану
Политика
Нетаньяху назвал цели операции против Ирана
Политика
Почему премьер Израиля Нетаньяху может лишиться своего поста
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
WSJ узнала, что Израиль запланировал 14-дневную операцию против Ирана Политика, 17:26
«Ювентус» продлил контракт с главным тренером Спорт, 17:25
Flydubai отменил 22 рейса в Дубай из России Общество, 17:22
«Глазами инженера»: как экскурсионный хобби-проект вырос до экосистемы РБК и VOYAH, 17:20
Еда в подробностях: из чего состоит корейская и японская кухня РБК и Перекрёсток, 16:59
«Реал» купил 17-летнего футболиста сборной Аргентины за €45 млн Спорт, 16:57
Украина сообщила о возвращении 1200 тел погибших военных⁠ Политика, 16:55
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Пашинян исключил отказ Армении от присутствия российских войск Политика, 16:50
Почему Павелецкая — новый район больших возможностей РБК и Pioneer, 16:30
Нетаньяху запланировал разговор с Путиным насчет конфликта с Ираном Политика, 16:30
Вторая ракетка России проиграла чемпионке Australian Open в Лондоне Спорт, 16:22
Медведев ответил на упреки в «нагнетании ядерной истерии» Политика, 16:17
Израиль нанес удары по ядерным объектам и генералам Ирана. Главное Политика, 16:06
Власти расширили список запрещенных наркотических и психотропных веществ Общество, 16:02