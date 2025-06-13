Нетаньяху запланировал разговор с Путиным насчет конфликта с Ираном

Биньямин Нетаньяху (Фото: Lior Mizrahi / Getty Images)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудит обострение с Ираном с российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, а также со своим британским коллегой Киром Стармером. Об этом сообщили в канцелярии Нетаньяху.

Переговоры с тремя лидерами пройдут «в ближайшее время», говорится в сообщении. Премьер уже созвонился со своим индийским коллегой Нарендрой Моди канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

В канцелярии Нетаньяху заверили, что стороны «выразили понимание нужд Израиля в обеспечении безопасности в свете угрозы уничтожения со стороны Ирана».

В ночь на 13 июня Израиль объявил об ударе по Ирану из-за его ядерной программы. В армии обороны Израиля заявили, что у Ирана достаточно обогащенного урана, за несколько дней он может создать несколько бомб, в связи с чем необходимо принять меры против этой «неминуемой угрозы».

Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал удар упреждающим, после которого «в ближайшей перспективе ожидается ракетная атака и атака беспилотников против Государства Израиль и его гражданского населения».

Нетаньяху заявил, что Израиль не прекратит военные действия до тех пор, пока не повредит ядерную инфраструктуру противника, его заводы по производству баллистических ракет, а также пока не ослабит военный потенциал Ирана.

Трамп, который ранее угрожал Ирану бомбардировками, если тот не согласится на ядерную сделку, заявил днем 13 июня, что у Ирана есть второй шанс на заключение сделки. Американские военные не участвуют в нападении на Иран, Трамп сказал, что операция Израиля не стала для США сюрпризом.

МИД России осудил атаку Израиля, заявив, что государство выбрало эскалацию и «взвинчивание ставок». Ведомство призвало не допустить полномасштабной войны в регионе, указав, что решение по иранской ядерной программе можно найти только мирным путем.