Израильтяне начали закупаться продуктами на случай ударов Ирана. Видео
Израильтяне в ожидании ответного удара Ирана стали закупать продукты, несмотря на рекомендации властей оставаться рядом с бомбоубежищами, сообщает корреспондент The New York Times.
Жители Израиля выстроились в очереди у круглосуточных продуктовых магазинов и на заправочных станциях, чтобы запастись продуктами на фоне угроз Ирана о контратаке. Журналист NYT отмечает, что многие тем не менее сбиты с толку — власти рекомендовали держаться вблизи бомбоубежищ и выходить из дома только для покупок предметов первой необходимости.
В ночь на 13 июня Израиль начал операцию против Ирана, нанеся авиаудары по более чем 100 целям, включая ядерные и военные объекты. В результате атаки погибли командующий КСИР Хоссейн Салами, несколько офицеров и физики-ядерщики.
Тегеран пообещал «сильную пощечину» Израилю и США, хотя американская сторона заявила о непричастности к операции. По информации The New York Times, Иран готовит ответный ракетный удар, Исламская Республика уже запустила по Израилю более 100 дронов. В Израиле ввели режим чрезвычайной опасности.
Читайте РБК в Telegram.
Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца
Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России
Вучич отказался подписать документ с осуждением военной операции России
Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»
Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений
Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города
Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине
Клишас призвал ужесточить уголовную ответственность за изнасилования
У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля
Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов