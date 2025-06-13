Израильтяне начали закупаться продуктами на случай ударов Ирана. Видео

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Израильтяне в ожидании ответного удара Ирана стали закупать продукты, несмотря на рекомендации властей оставаться рядом с бомбоубежищами, сообщает корреспондент The New York Times.



Жители Израиля выстроились в очереди у круглосуточных продуктовых магазинов и на заправочных станциях, чтобы запастись продуктами на фоне угроз Ирана о контратаке. Журналист NYT отмечает, что многие тем не менее сбиты с толку — власти рекомендовали держаться вблизи бомбоубежищ и выходить из дома только для покупок предметов первой необходимости.