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Операция Израиля против Ирана ,  
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Израильтяне начали закупаться продуктами на случай ударов Ирана. Видео

Израильтяне начали закупаться продуктами на случай ударов Ирана
Сюжет
Операция Израиля против Ирана

Израильтяне начали закупаться продуктами на случай ударов Ирана. Видео
Video

Израильтяне в ожидании ответного удара Ирана стали закупать продукты, несмотря на рекомендации властей оставаться рядом с бомбоубежищами, сообщает корреспондент The New York Times.

Жители Израиля выстроились в очереди у круглосуточных продуктовых магазинов и на заправочных станциях, чтобы запастись продуктами на фоне угроз Ирана о контратаке. Журналист NYT отмечает, что многие тем не менее сбиты с толку — власти рекомендовали держаться вблизи бомбоубежищ и выходить из дома только для покупок предметов первой необходимости.

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Фото:Ronen Zvulun / Reuters

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию против Ирана, нанеся авиаудары по более чем 100 целям, включая ядерные и военные объекты. В результате атаки погибли командующий КСИР Хоссейн Салами, несколько офицеров и физики-ядерщики.

Тегеран пообещал «сильную пощечину» Израилю и США, хотя американская сторона заявила о непричастности к операции. По информации The New York Times, Иран готовит ответный ракетный удар, Исламская Республика уже запустила по Израилю более 100 дронов. В Израиле ввели режим чрезвычайной опасности.

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Полина Дуганова
Иран Израиль бомбоубежище The New York Times
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