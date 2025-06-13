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Политика ,  
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Иран пообещал «сильную пощечину» Израилю и США

Израиль и США «получат сильную пощечину» из-за израильских ударов по Ирану, заявил в эфире государственного телевидения пресс-секретарь иранских вооруженных сил генерал Абольфазл Шекарчи, передает ISNA.

По его словам, вооруженные силы Ирана готовятся и вскоре нанесут ответные удары. Шекарчи отметил, что целями израильских ударов стали дома чиновников и военных командиров и некоторые из них погибли.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что Вашингтон не причастен к израильской операции, и предостерег Иран от действий против персонала и интересов американской стороны.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил, что Израиль своим ударом «уготовил себе горькую и мучительную участь» и должен ожидать «сурового наказания». «Мощная рука вооруженных сил исламской республики не оставит его в покое. При нападении противника несколько командиров и ученых погибли. Их преемники и сподвижники без промедления выполнят свои обязанности, если на то будет воля аллаха», — приводит его послание Mehr.

В результате удара по штаб-квартире Корпуса стражей иранской революции погиб командующий КСИР генерал-майор Хоссейн Салами и «ряд его телохранителей и коллег». Также погибли иранские физики-ядерщики: экс-глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси и президент Исламского университета Азад Мохаммад Мехди Техранчи.

Израиль объявил об операции «Восстающий лев» против ядерной программы Ирана в ночь на 13 июня. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объяснил это наличием у Ирана достаточного количества обогащенного урана для создания 9 бомб. «Эта операция будет продолжаться столько, сколько потребуется, пока мы не выполним миссию — отразить угрозу уничтожения, которая нависла над нашими головами», — подчеркнул израильский премьер.

Взрывы звучали в Тегеране и важнейшем объекте ядерной программы Ирана в Натанзе.

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Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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