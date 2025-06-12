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Удар Ирана по Израилю ,  
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NYT узнала о подготовке Ираном плана удара на случай атаки Израиля

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Удар Ирана по Израилю

Иранские военные и правительственные чиновники обсудили ответные действия на случай возможной атаки Израиля, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Тегеран разработал план, который включает немедленный контрудар по израильской территории с применением сотен баллистических ракет. Ракетная атака, которую Иран предпринял в октябре 2024 года, нанесла «ограниченный ущерб» Израилю, отчасти из-за помощи США в перехвате ракет, отмечает издание.

Главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции Хосейн Салами, комментируя сведения о возможной атаке Израиля, заявил: «Мы готовы к любому сценарию, и у нас есть военная стратегия».

Американские и европейские чиновники считают, что Израиль готов начать операцию против Ирана в ближайшие дни. В Вашингтоне ожидают, что Тегеран может нанести ответный удар по некоторым американским объектам в соседнем Ираке, передавал CBS.

На фоне эскалациии президент США Дональд Трамп сообщил о выводе части американского персонала с Ближнего Востока, отметив, что регион «может быть опасным местом». Он добавил, что не позволит Ирану обладать ядерным оружием. Как передавал Reuters, Соединные Штаты готовят частичную эвакуацию дипломатов из посольств в Ираке, Бахрейне и Кувейте. Помимо того, глава Пентагона Пит Хегсет разрешил семьям военнослужащих добровольно покинуть места дислокации по всему Ближнему Востоку.

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