NYT узнала о подготовке Ираном плана удара на случай атаки Израиля
Иранские военные и правительственные чиновники обсудили ответные действия на случай возможной атаки Израиля, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Тегеран разработал план, который включает немедленный контрудар по израильской территории с применением сотен баллистических ракет. Ракетная атака, которую Иран предпринял в октябре 2024 года, нанесла «ограниченный ущерб» Израилю, отчасти из-за помощи США в перехвате ракет, отмечает издание.
Главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции Хосейн Салами, комментируя сведения о возможной атаке Израиля, заявил: «Мы готовы к любому сценарию, и у нас есть военная стратегия».
Американские и европейские чиновники считают, что Израиль готов начать операцию против Ирана в ближайшие дни. В Вашингтоне ожидают, что Тегеран может нанести ответный удар по некоторым американским объектам в соседнем Ираке, передавал CBS.
На фоне эскалациии президент США Дональд Трамп сообщил о выводе части американского персонала с Ближнего Востока, отметив, что регион «может быть опасным местом». Он добавил, что не позволит Ирану обладать ядерным оружием. Как передавал Reuters, Соединные Штаты готовят частичную эвакуацию дипломатов из посольств в Ираке, Бахрейне и Кувейте. Помимо того, глава Пентагона Пит Хегсет разрешил семьям военнослужащих добровольно покинуть места дислокации по всему Ближнему Востоку.
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