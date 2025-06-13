В Тегеране и других городах Ирана вновь прогремели взрывы
В Тегеране вновь слышны звуки взрывов, передает корреспондент «РИА Новости». По информации агентства Jamaran, в столице Ирана работает ПВО.
Mehr сообщает также о взрывах в Тебризе, Каср-э Ширине и Ахвазе.
Перед этим на крупнейшем ядерном объекте ядерной программы Ирана в Натанзе прозвучал новый взрыв, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB.
До этого IRIB сообщила, что на объекте произошло два взрыва. По данным издания, после этого было слышно еще несколько похожих на взрывы звуков, утверждается, что это звуки активации систем ПВО.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтверждал, что одной из целей операции против Ирана стал ядерный объект в Натанзе.
По данным агентств Tasnim и IRNA, в результате удара Израиля погибли иранские физики-ядерщики: бывший глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси и президент Исламского университета Азад Мохаммад Мехди Техранчи.
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