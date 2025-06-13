Аэропорты Саратова и Тамбова приостановили полеты

В аэропортах Саратова и Тамбова ограничили прием и отправку самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.



«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Саратов (Гагарин) и Тамбов (Донское)», — говорится в сообщении.



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