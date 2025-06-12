Аэропорты Внуково и Шереметьево временно прекратили полеты

Перед этим рейсы приостановил калужский аэропорт Грабцево, сообщили в Росавиации

Московские аэропорты Внуково и Шереметьево временно перестали принимать и отправлять рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Временные ограничения введены «для обеспечения безопасности полетов», написал он в 01:36 мск.

Перед этим, в 00:45, рейсы приостановил аэропорт Калуги Грабцево.

В ночь на 10 июня все четыре аэропорта столичного региона — Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский — временно прекращали прием и отправку рейсов. Спустя примерно полчаса они возобновили работу.

8 июня ограничения действовали во Внуково и Домодедово. На подлете к Москве было сбито десять дронов, сообщал мэр Сергей Собянин.