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Военная операция на Украине ,  
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Аэропорты Внуково и Шереметьево временно прекратили полеты

Росавиация: аэропорты Внуково и Шереметьево временно прекратили полеты
Сюжет
Военная операция на Украине
Перед этим рейсы приостановил калужский аэропорт Грабцево, сообщили в Росавиации

Московские аэропорты Внуково и Шереметьево временно перестали принимать и отправлять рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Временные ограничения введены «для обеспечения безопасности полетов», написал он в 01:36 мск.

Аэропорты Внуково и Шереметьево временно прекратили полеты
Политика

Перед этим, в 00:45, рейсы приостановил аэропорт Калуги Грабцево.

В ночь на 10 июня все четыре аэропорта столичного региона — Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский — временно прекращали прием и отправку рейсов. Спустя примерно полчаса они возобновили работу.

8 июня ограничения действовали во Внуково и Домодедово. На подлете к Москве было сбито десять дронов, сообщал мэр Сергей Собянин.

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