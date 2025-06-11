Аэропорты Калуги и Саратова ограничили полеты
В аэропортах Калуги и Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Необходимость мер он объяснил обеспечением безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Несколькими часами ранее в Воронежской области, которая граничит с Саратовской, объявили опасность атаки БПЛА. Губернатор Александр Гусев сообщил, что «силы ПВО наготове».
Предыдущей ночью ограничения вводили в 13 аэропортах, в том числе московских Внуково, Домодедово, Жуковском и Шереметьево и петербургском Пулково. В Калуге и Саратове они тоже действовали.
Минобороны сообщило, что в период с 21:50 мск 9 июня по 5:50 мск 10 июня над Россией сбили 102 украинских беспилотника.
Читайте РБК в Telegram.
ФСБ показала кадры допроса мужчины, готовившего диверсию по заданию СБУ
Рябков анонсировал новый раунд переговоров России и США
В австрийской школе произошла стрельба, есть погибшие
Фон дер Ляйен предложила новые антироссийские санкции
Мэра Красноярска арестовали по делу о взятке
В Якутии нашли пропавший самолёт. Видео
Появилось видео тушения пожара на контейнеровозе у побережья Индии
Дуров рассказал, почему не пользуется смартфоном
Калифорния подала в суд на Трампа
В США россиянина-миллионера обвинили в отмывании $530 млн
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов