Аэропорты Калуги и Саратова ограничили полеты

Ограничения в этих аэропортах вводят вторую ночь подряд. В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

В аэропортах Калуги и Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Необходимость мер он объяснил обеспечением безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Несколькими часами ранее в Воронежской области, которая граничит с Саратовской, объявили опасность атаки БПЛА. Губернатор Александр Гусев сообщил, что «силы ПВО наготове».

Предыдущей ночью ограничения вводили в 13 аэропортах, в том числе московских Внуково, Домодедово, Жуковском и Шереметьево и петербургском Пулково. В Калуге и Саратове они тоже действовали.

Минобороны сообщило, что в период с 21:50 мск 9 июня по 5:50 мск 10 июня над Россией сбили 102 украинских беспилотника.