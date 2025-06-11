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Общество ,  
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Аэропорты Калуги и Саратова ограничили полеты

Ограничения в этих аэропортах вводят вторую ночь подряд. В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

В аэропортах Калуги и Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Необходимость мер он объяснил обеспечением безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Несколькими часами ранее в Воронежской области, которая граничит с Саратовской, объявили опасность атаки БПЛА. Губернатор Александр Гусев сообщил, что «силы ПВО наготове».

Временные ограничения ввели в 13-м за ночь аэропорту России
Политика
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК

Предыдущей ночью ограничения вводили в 13 аэропортах, в том числе московских Внуково, Домодедово, Жуковском и Шереметьево и петербургском Пулково. В Калуге и Саратове они тоже действовали.

Минобороны сообщило, что в период с 21:50 мск 9 июня по 5:50 мск 10 июня над Россией сбили 102 украинских беспилотника.

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Калуга Саратов Росавиация аэропорты
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