Аэропорт Ярославля возобновил рейсы спустя почти два часа

В аэропорту Ярославля (Туношна) отменили ограничения на прием и отправку самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале. Они вводились «для обеспечения безопасности полетов».

О том, что аэропорт временно не принимает и отправляет самолеты, Кореняко написал в 03:40. В 05:25 он уточнил, что ограничения сняли.

Туношна стал четвертым аэропортом, где ночью действовали ограничения на полеты. Прием и отправку рейсов приостанавливали также московские аэропорты Внуково и Шереметьево, калужский Грабцево.