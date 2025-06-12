Аэропорт Ярославля возобновил рейсы спустя почти два часа
В аэропорту Ярославля (Туношна) отменили ограничения на прием и отправку самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале. Они вводились «для обеспечения безопасности полетов».
О том, что аэропорт временно не принимает и отправляет самолеты, Кореняко написал в 03:40. В 05:25 он уточнил, что ограничения сняли.
Туношна стал четвертым аэропортом, где ночью действовали ограничения на полеты. Прием и отправку рейсов приостанавливали также московские аэропорты Внуково и Шереметьево, калужский Грабцево.
Читайте РБК в Telegram.
Рябков анонсировал новый раунд переговоров России и США
Фон дер Ляйен предложила новые антироссийские санкции
СК выявил крупнейшую серую ферму майнеров в Иркутске
Мединский назвал ошибку западных стран в конфликте на Украине
Число американских войск в Лос-Анджелесе превысило количество контингента США в Сирии и Ираке
Маск извинился за свои посты о Трампе
Bloomberg: США и Китай договорились о рамочном соглашении по торговле
У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля
Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира
Узбекистан потребовал от России относиться к мигрантам с уважением
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов