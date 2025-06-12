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Военная операция на Украине ,  
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Аэропорт Ярославля возобновил рейсы спустя почти два часа

Росавиация: аэропорт Ярославля возобновил рейсы спустя почти два часа
Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Ярославля (Туношна) отменили ограничения на прием и отправку самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале. Они вводились «для обеспечения безопасности полетов».

О том, что аэропорт временно не принимает и отправляет самолеты, Кореняко написал в 03:40. В 05:25 он уточнил, что ограничения сняли.

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Туношна стал четвертым аэропортом, где ночью действовали ограничения на полеты. Прием и отправку рейсов приостанавливали также московские аэропорты Внуково и Шереметьево, калужский Грабцево.

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Росавиация аэропорты Ярославль
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