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Операция Израиля против Ирана ,  
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Армия Израиля призовет десятки тысяч резервистов

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Операция Израиля против Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призывает на службу десятки тысяч солдат. Об этом говорится в официальном заявлении начальника Генерального штаба ЦАХАЛ Эяля Замира.

«Сегодня ночью ЦАХАЛ начал операцию «Народ как лев» с целью нанесения стратегического удара по угрозам, исходящим от иранского режима в отношении Израиля. В это время я прошу вас поддержать бойцов ЦАХАЛ, действующих с силой и решительностью на ближних и дальних фронтах. Мы призываем десятки тысяч солдат и приводим их в готовность на всех границах», — говорится в заявлении.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее объявила о «превентивном» ударе по ядерной программе Ирана. В сообщении говорится, что «десятки самолетов ВВС завершили первый этап, который включал нанесение ударов по десяткам военных объектов, включая ядерные объекты в различных районах Ирана».

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Иранское агентство IRNA сообщило, что при атаке Израиля могли погибнуть командующий Корпуса стражей иранской революции (КСИР) Хосейн Салами и ряд других высокопоставленных офицеров КСИР. Также о гибели Салами пишет Tasnim.

По данным изданий, также погибли иранские физики-ядерщики: бывший глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси и президент Исламского университета Азад Мохаммад Мехди Техранчи.

В Израиле введено чрезвычайное положение, запрещены массовые собрания, закрыты учебные заведения и предприятия. Министр обороны Исраэль Кац объяснил меру возможным ответным ударом Ирана. Израиль, Иран и Ирак закрыли воздушное пространство.

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Евгений Вахляев
Иран Израиль Иранская ядерная программа ЦАХАЛ
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