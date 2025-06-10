Иран пригрозил ударом по «скрытым ядерным объектам» Израиля

Иранская разведка объявила о захвате документов, касающихся ядерной программы Израиля, который не признает, что обладает ядерным оружием. В мае CNN узнал о готовности Израиля ударить по Ирану

Иран нанесет удар по секретным израильским ядерным объектам, если тот совершит акт агрессии против исламской республики, говорится в заявлении Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ), передает Iran International.

Иранский министр разведки Эсмаил Хатиб накануне заявил, что его служба захватила массив важной информации относительно ядерной программы Израиля. По его словам, разведка получила «богатую сокровищницу стратегической, оперативной и научной разведывательной информации сионистского режима, и она была передана в страну с Божьей помощью».

Речь идет о тысячах страниц документов, их вскоре обнародуют, пообещал Хатиб.

Израиль не подтверждает и не опровергает обладание ядерным оружием. Этой политики «ядерной двусмысленности» страна придерживается с конца 1960-х годов — ее суть в том, чтобы намеренно не сообщать, есть ли у Израиля ядерное оружие, и если да, то сколько именно. К началу 2023 года у Израиля было 90 ядерных боеголовок, следует из подсчетов Стокгольмского международного института исследований проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI).

Associated Press обращает внимание, что заявление Тегерана было сделано в преддверии недели, во время которой, как ожидается, западные страны предложат МАГАТЭ признать Иран несоблюдающим ядерный контроль ООН — впервые за десятилетия. Ситуация может привести к возвращению санкций ООН против Ирана. Право на возобновление санкций истекает в октябре 2025 года.

В конце мая CNN, ссылаясь на американские разведданые, сообщил о готовности Израиля нанести удар по иранским ядерным объектам. Приняли ли израильские власти окончательное решение, неизвестно, подчеркнули собеседники.

США требуют от Ирана, чтобы тот прекратил обогащение урана и свернул ядерную программу; в противном случае они угрожают ввести против Ирана новые санкции и нанести удары по его ядерным объектам.