WSJ узнала сроки возможного удара Израиля по Ирану
Израиль готов нанести удар по Ирану в воскресенье, 15 июня, если Тегеран не согласится на ядерную сделку с США, заявил высокопоставленный израильский чиновник The Wall Street Journal.
По его словам, атака может произойти, если Иран не согласится прекратить производство расщепляющегося материала, который может быть использован для создания атомной бомбы.
15 июня состоится шестой раунд переговоров Ирана и США по поводу ограничения для иранской ядерной программы.
Материал дополняется.
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