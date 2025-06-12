Трамп словами «что-то может произойти» оценил ситуацию на Ближнем Востоке

Президент заявил, что израильтяне «дали понять, что возможен масштабный конфликт» с Ираном. По этой причине США выводят часть персонала с Ближнего Востока, рассказал Трамп

Дональд Трамп (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

На Ближнем Востоке «может что-то произойти», заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о новом потенциальном столкновении Ирана и Израиля.

«Они (израильтяне. — РБК) не сказали мне ничего конкретного, но дали понять, что возможен масштабный конфликт. У нас там много американских военных, и я обязан был предупредить их об эвакуации, поскольку что-то может произойти в ближайшее время. Я не хотел бы оказаться тем, кто не дал никакого предупреждения, а потом начался ракетный обстрел. Я был обязан это сделать», — заявил Трамп.

11 июня глава государства заявил, что часть американских военных выводят с Ближнего Востока, так как это «опасное место».

«Я не хочу говорить «неизбежно», но похоже, что это вполне может произойти», — также отметил политик (цитата по Fox News).

Трамп подчеркнул, что США хотят достичь соглашения с Ираном и «довольно близки к этому». По его словам, он предпочел бы договориться и использовать «более дружественный подход».

CBS News ранее сообщил со ссылкой на источники, что Израиль готов начать операцию против Ирана и что США уведомлены об этом. В Вашингтоне ожидают, что Тегеран может нанести ответный удар по некоторым американским объектам в соседнем Ираке. По этой причине США начали частичную эвакуацию персонала оттуда. Как сообщал Reuters, речь идет о частичной эвакуации посольства.

В то же время собеседники The New York Times сообщили, что Иран разработал план ответных действий на случай возможной атаки Израиля, который включает немедленный контрудар по израильской территории с применением сотен баллистических ракет.

В прошлом году Израиль нанес удары по Ирану в апреле и октябре. Тегеран предпринял ответные атаки.