В Воронежской и Белгородской областях объявлена опасность атаки дронов

На территории Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.

«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — говорится в сообщении.

Также об опасности атаки БПЛА на территории Белгородской области сообщило управление МЧС по региону.

Минобороны сообщило, что в ночь на 12 июня над территорией России силы ПВО сбили 52 дрона . Из них большинство — 41 — сбили в Белгородской области. В Брянской области уничтожено шесть БПЛА, три — над Московским регионом, еще два — в Крыму.

Из-за угрозы атаки беспилотников приостанавливали работу аэропорты Калуги и Ярославля, а также московские Внуково и Шереметьево.