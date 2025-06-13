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Военная операция на Украине ,  
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В Воронежской и Белгородской областях объявлена опасность атаки дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

На территории Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.

«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — говорится в сообщении.

Также об опасности атаки БПЛА на территории Белгородской области сообщило управление МЧС по региону.

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Минобороны сообщило, что в ночь на 12 июня над территорией России силы ПВО сбили 52 дрона. Из них большинство — 41 — сбили в Белгородской области. В Брянской области уничтожено шесть БПЛА, три — над Московским регионом, еще два — в Крыму.

Из-за угрозы атаки беспилотников приостанавливали работу аэропорты Калуги и Ярославля, а также московские Внуково и Шереметьево.

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Евгений Вахляев
Военная операция на Украине Воронежская область Белгородская область беспилотники дроны Александр Гусев
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