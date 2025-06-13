В Воронежской и Белгородской областях объявлена опасность атаки дронов
На территории Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.
«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — говорится в сообщении.
Также об опасности атаки БПЛА на территории Белгородской области сообщило управление МЧС по региону.
Минобороны сообщило, что в ночь на 12 июня над территорией России силы ПВО сбили 52 дрона. Из них большинство — 41 — сбили в Белгородской области. В Брянской области уничтожено шесть БПЛА, три — над Московским регионом, еще два — в Крыму.
Из-за угрозы атаки беспилотников приостанавливали работу аэропорты Калуги и Ярославля, а также московские Внуково и Шереметьево.
Читайте РБК в Telegram.
Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца
Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России
Вучич отказался подписать документ с осуждением военной операции России
Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»
Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений
Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города
Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине
Клишас призвал ужесточить уголовную ответственность за изнасилования
У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля
Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов