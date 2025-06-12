Над тремя регионами России сбили 44 беспилотника
Над тремя регионами России сбили 44 украинских дрона, заявило Минобороны.
Беспилотники были уничтожены с 21:00 11 июня до 00:00 12 июня. 38 из них сбили над Белгородской областью, четыре — над Брянской, два — над Крымом.
Утром ведомство отчитывалось, что с 20:00 10 июня до 07:00 11 июня было перехвачены и уничтожено 32 дрона, большинство из них, 16, — над Воронежской областью.
Днем силы ПВО сбили еще пять беспилотников: четыре над Белгородской областью и один — над Крымом.
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