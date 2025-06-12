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Военная операция на Украине ,  
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Над тремя регионами России сбили 44 беспилотника

Минобороны: над тремя регионами России сбили 44 беспилотника
Сюжет
Военная операция на Украине

Над тремя регионами России сбили 44 украинских дрона, заявило Минобороны.

Беспилотники были уничтожены с 21:00 11 июня до 00:00 12 июня. 38 из них сбили над Белгородской областью, четыре — над Брянской, два — над Крымом.

ПВО за два часа сбили 76 беспилотников ВСУ над Россией
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Утром ведомство отчитывалось, что с 20:00 10 июня до 07:00 11 июня было перехвачены и уничтожено 32 дрона, большинство из них, 16, — над Воронежской областью.

Днем силы ПВО сбили еще пять беспилотников: четыре над Белгородской областью и один — над Крымом.

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