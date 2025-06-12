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Военная операция на Украине ,  
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Над Россией за ночь сбили 52 дрона

Сюжет
Военная операция на Украине

Минувшей ночью над Россией уничтожили и перехватили 52 украинских беспилотника, сообщает Минобороны.

Из них большинство дронов — 41 — сбили в Белгородской области. В Брянской области уничтожено шесть БПЛА, три — над Московским регионом, еще два — в Крыму.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ранним утром 12 июня в селе Вознесеновка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. В результате пострадал мужчина.

Ряд рейсов в Шереметьево и Внуково перенаправили в другие аэропорты
Общество

В ночь на 12 июня прием и отправку рейсов приостановили московские аэропорты Внуково и Шереметьево, а также калужский Грабцево и ярославский Туношна.

Воздушные гавани в Москве ограничили работу на час. Летевшие в Шереметьево и Внуково три лайнера перенаправили в другие аэропорты: направлявшиеся из турецкого города Даламан и Белграда рейсы сели в петербургском аэропорту Пулково. Самолет из Антальи вместо Шереметьево приземлился в московском Домодедово.

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Дарья Беспалько
При участии
Наталия Анисимова
Военная операция на Украине Минобороны дроны
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