Над Россией за ночь сбили 52 дрона
Минувшей ночью над Россией уничтожили и перехватили 52 украинских беспилотника, сообщает Минобороны.
Из них большинство дронов — 41 — сбили в Белгородской области. В Брянской области уничтожено шесть БПЛА, три — над Московским регионом, еще два — в Крыму.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ранним утром 12 июня в селе Вознесеновка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. В результате пострадал мужчина.
В ночь на 12 июня прием и отправку рейсов приостановили московские аэропорты Внуково и Шереметьево, а также калужский Грабцево и ярославский Туношна.
Воздушные гавани в Москве ограничили работу на час. Летевшие в Шереметьево и Внуково три лайнера перенаправили в другие аэропорты: направлявшиеся из турецкого города Даламан и Белграда рейсы сели в петербургском аэропорту Пулково. Самолет из Антальи вместо Шереметьево приземлился в московском Домодедово.
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