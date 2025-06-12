 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Четвертый аэропорт за ночь приостановил рейсы

Аэропорт Ярославля приостановил рейсы
Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Ярославля Туношна временно перестал принимать и отправлять самолеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале в 03:40.

Ограничения введены «для обеспечения безопасности полетов», написал он.

Аэропорт в Саратове возобновил работу
Общество
Фото:Егор Алеев / ТАСС

В ночь на 12 июня прием и отправку рейсов приостанавливали московские аэропорты Внуково и Шереметьево, а также калужский Грабцево. В столичных аэропортах ограничения действовали чуть более часа, в калужском — более двух часов.

Читайте РБК в Telegram.

Рябков анонсировал новый раунд переговоров России и США

Фон дер Ляйен предложила новые антироссийские санкции

СК выявил крупнейшую серую ферму майнеров в Иркутске

Мединский назвал ошибку западных стран в конфликте на Украине

Число американских войск в Лос-Анджелесе превысило количество контингента США в Сирии и Ираке

Маск извинился за свои посты о Трампе

Bloomberg: США и Китай договорились о рамочном соглашении по торговле

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Узбекистан потребовал от России относиться к мигрантам с уважением

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Ярославль аэропорты Росавиация
Материалы по теме
Аэропорты Калуги и Саратова ограничили полеты
Общество
Аэропорт Нижнекамска закрывали для полетов второй раз за день
Политика
Временные ограничения ввели в 13-м за ночь аэропорту России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
Умер актер из «Лица со шрамом» Общество, 04:42
Ряд рейсов в Шереметьево и Внуково перенаправили в другие аэропорты Общество, 04:37
Четвертый аэропорт за ночь приостановил рейсы Политика, 04:03
Трамп объяснил вывод части американского персонала с Ближнего Востока Политика, 03:53
Генералу ВСУ смягчили меру пресечения по делу об обороне Харьковщины Политика, 03:33
«Аэрофлот» сообщил о задержке 12 рейсов из-за тайфуна «Бабочка» в Китае Общество, 03:11
Внуково и Шереметьево возобновили рейсы Общество, 03:00
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Bloomberg сообщил о планах ЕС ввести санкции против двух банков из Китая Политика, 02:49
Часть жителей Запорожской области осталась без света после атаки дронов Политика, 02:11
Над тремя регионами России сбили 44 беспилотника Политика, 01:57
Аэропорты Внуково и Шереметьево временно прекратили полеты Политика, 01:42
Трамп принял верительные грамоты у посла России Политика, 01:36
Reuters узнал о подготовке США к частичной эвакуации посольства из Ирака Политика, 01:23
Бессент призвал оценивать «непредвиденные последствия» санкций Политика, 00:56