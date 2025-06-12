Четвертый аэропорт за ночь приостановил рейсы
Аэропорт Ярославля Туношна временно перестал принимать и отправлять самолеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале в 03:40.
Ограничения введены «для обеспечения безопасности полетов», написал он.
В ночь на 12 июня прием и отправку рейсов приостанавливали московские аэропорты Внуково и Шереметьево, а также калужский Грабцево. В столичных аэропортах ограничения действовали чуть более часа, в калужском — более двух часов.
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