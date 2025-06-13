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Доходы государства от дивидендов ВТБ направят на финансирование ОСК

Президент России Владимир Путин поручил направить доходы государства от дивидендов ВТБ за 2024-2028 годы на финансирование Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Установить, что доходы федерального бюджета в виде дивидендов по принадлежащим Российской Федерации акциями Банка ВТБ, начисленных по итогам 2024-2028 годов, направляются на финансирование деятельности акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация», — говорится в документе.

Дивиденды будут направлены в том числе на финансирование мероприятий по модернизации мощностей предприятия.

Кроме того, правительству России поручено в шестимесячный срок разработать механизм целевого финансирования деятельности ОСК, предусмотрев направление на эти цели доходов федерального бюджета.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

ОСК перешла во временное управление банка ВТБ по решению правительства в августе 2023 года. Ранее корпорация подчинялась напрямую Минпромторгу.

Поводом для введения внешнего управления стали финансовые проблемы корпорации, заключение контрактов по убыточным ценам, о чем говорили президент Владимир Путин и председатель правления ВТБ Андрей Костин.

В декабре 2024 года Костин рассказал, что банк приобретет поставщиков судового комплектующего оборудования для их интеграции в ОСК.

В сентябре того же года на Восточном экономическом форуме Костин рассказал, что, по итогам аудита Минфина, дефицит ОСК на период до 2030 года оценен в 1,029 трлн руб. Тогда он также заявил, что ВТБ в ближайшие пять лет планирует направлять дивиденды, которые предназначены государству, на финансирование корпорации.

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