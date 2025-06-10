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ВТБ решил снизить ставки по рыночной ипотеке

После того, как Банк России объявил о снижении ключевой ставки, ВТБ решил пересмотреть ставки по рыночной ипотеке. Ставки будут снижены минимум на 1,5-2 процентных пункта, новые условия вступят в силу во второй половине июня
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

ВТБ во второй половине июня снизит ставки по рыночной ипотеке минимум на 1,5-2 процентных пункта. Такой шаг призван сохранить доступность льготной ипотеки для заемщиков и эффективность для всех участников рынка, сообщила пресс-служба банка.

На решение о пересмотре ставок по рыночной ипотеке повлияло снижение ключевой ставки на 100 б.п. — с 21% до 20% годовых, о котором Банк России объявил 6 июня. «Решение Банка России стало позитивным сигналом для рынка кредитования физлиц — он начинает постепенное восстановление. Мы намерены снизить ставки по ипотеке во второй половине месяца», — прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов.

Вместе с тем Пахомов отметил, что ставки по ипотеке остаются «достаточно высокими» для заемщиков, поэтому ВТБ намерен сфокусироваться прежде всего на работе по программам господдержки. С начала этого года ВТБ уже выдал более 24,6 тыс. льготных ипотечных кредитов на сумму около 137 млрд руб. Большинство сделок проходит по госпрограммам, добавил он.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

О снижении ключевой ставки Банк России объявил впервые за три года. Свое решение регулятор объяснил тем, что текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться, а российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста.

На фоне снижения ключевой ставки российский банки начали уменьшать ставки по вкладам, проценты по ипотеке и потребительским кредитам. Так, ВТБ с 10 июня снизил ставки по продукту «ВТБ-Вклад», узнали «РБК Инвестиции». Теперь по депозиту «ВТБ-Вклад» максимальная ставка с учетом надбавки составляет 19,5% годовых при вложении средств до 10 тыс. руб. онлайн или от 1,5 млн руб. в офисах банка (ранее — 20,5% при вложении от 1,5 млн руб.).

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Теги
Милена Костерева, Юлия Кошкина Юлия Кошкина
ВТБ ставки по ипотеке Банк России ключевая ставка
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