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В США сенатора вытолкали с пресс-конференции о протестах в Калифорнии

В США сенатора вытолкали с пресс-конференции о протестах в Калифорнии
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Сенатора-демократа от Калифорнии Алекса Падилью вытолкали из зала, где проходила пресс-конференция министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм по поводу продолжающихся протестов в Лос-Анджелесе против миграционной политики администрации президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

Падилья заявил, что его силой выдворили с пресс-конференции, когда он попытался задать вопрос.

«Я находился там мирно. В какой-то момент у меня возник вопрос, и я начал его задавать. Меня практически сразу же насильно вытолкали из зала. Меня повалили на пол и надели наручники. Меня не арестовали. Меня не задерживали», — сказал сенатор.

Представители Министерства внутренней безопасности заявили, что агенты Секретной службы были правы, применив силу к Падилье, поскольку он представлял угрозу для Ноэм.

«Падилье неоднократно приказывали отойти, но он не подчинился повторным требованиям офицеров. [Секретная служба] приняла его за нападающего, и офицеры действовали правомерно», — сказали представители министерства.

Инцидент осудили ведущие представители Демократической партии.

«Это нападение не только на [Падилью], но и на свободу слова и самовыражения в нашей стране, — написала в социальной сети X член Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом предположил, что с обычными гражданами обошлись бы еще хуже.

«Если они могут надеть наручники на сенатора США за вопрос, представьте, что они сделают с вами», — написал он в X.

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Фото:ГУ МВД России по Московской области

Конфликт произошел на фоне напряженного противостояния между федеральным правительством и местными властями и жителями Лос-Анджелеса. После рейда федеральных агентов против нелегальных мигрантов, в ходе которого были задержаны 44 человека, в городе начались беспорядки.

В ответ на протесты президент США Дональд Трамп направил в Калифорнию подразделения национальной гвардии. Он заявил, что военные останутся в штате до тех пор, пока обстановка не станет безопасной.

Губернатор штата Гэвин Ньюсом раскритиковал размещение военных и решил подать в суд на Трампа. Он подчеркнул, что использование армии внутри страны недопустимо.

Президент, в свою очередь, обвинил местные власти в недооценке масштабов протестов и недостаточной поддержке федеральных структур.

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Евгений Вахляев
сенатор США Министерство внутренней безопасности
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