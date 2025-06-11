В Подмосковье несколько десятков мигрантов задержали после массовой драки
Полиция подмосковного Чехова задержала 32 мигранта после массовой драки возле торгового центра, сообщило ГУ МВД России по Московской области.
«По предварительной информации, 9 июня на территории возле торгового центра, расположенного в микрорайоне Губернском, между мужчинами произошла ссора, в ходе которой двое их них получили телесные повреждения», — говорится в сообщении.
Позже сотрудники полиции Чехова доставили в территориальный отдел 32 предполагаемых участника инцидента. Они были привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания)» КоАП.
Местное издание «Чехов Вид» пишет, что некоторые участники драки использовали ножи и перцовый баллончик. По информации издания, конфликт между местными рабочими возник из-за тележки для перевозки продуктов.
В феврале в Красноярске между мигрантами произошла массовая драка со стрельбой. По факту инцидента против двух задержанных было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Тогда сотрудники МВД проверяли, нет ли основания для лишения российского паспорта натурализованных граждан, участвовавших в драке.
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