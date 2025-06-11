Трамп предложил сажать в тюрьму за сожжение флага США

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести уголовную ответственность за сожжение американского флага. Об этом республиканец рассказал, выступая перед военными на военной базе Форт-Брэгг в штате Северная Каролина. Трансляцию выступления вел телеканал FOX 35 Orlando.

«Люди, которые сжигают американский флаг, должны сесть в тюрьму на один год», — заявил Трамп.

Инициатива прозвучала на фоне протестов в Калифорнии против миграционной политики, ранее озвученной Трампом. Он отметил, что над соответствующим законопроектом уже ведется работа с рядом сенаторов.

Беспорядки в Лос-Анджелесе начались 6 июня в ответ на рейд федеральных агентов против нелегальных мигрантов, в ходе которого задержали 44 человека. После этого президент направил в штат Нацгвардию США и заявил, что военные останутся в Калифорнии до восстановления порядка.

Власти Калифорнии выступили против такого подхода. Губернатор Гэвин Ньюсом заявил о намерении подать в суд и осудил использование армии внутри страны.

В ответ Трамп поставил под сомнение компетентность губернатора и допустил возможность его ареста. Он обвинил местные власти в недооценке ситуации и отсутствии благодарности федеральным силам. Президент отметил, что присутствие военных позволило избежать масштабных разрушений.

Это не первый раз, когда Трамп призывает ввести уголовное наказание за сожжение флага США. Выступая на митинге в штате Оклахома летом 2020 года в рамках своей предвыборной кампании он уже говорил о необходимости ужесточения ответственности — вплоть до одного года тюремного заключения.

Заявление прозвучало на фоне массовых протестов в США после гибели Джорджа Флойда. В частности, Трамп упомянул инцидент в Портленде, где участники протестов подожгли американский флаг, обернув им статую Джорджа Вашингтона.