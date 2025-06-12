Госдеп предупредил об «обострении напряженности» на Ближнем Востоке
Государственный департамент США призвал американских граждан на Ближнем Востоке и в Северной Африке проявлять повышенную осторожность в связи с «обострением региональной напряженности». Такое предупреждение выпустило Консульское управление департамента. Оно опубликовано в социальной сети X.
«Из-за обострения региональной напряженности Государственный департамент рекомендует гражданам США на Ближнем Востоке и в Северной Африке проявлять повышенную осторожность. В прошлом подобная напряженность приводила к перебоям в транспортном сообщении и усилению угроз безопасности для граждан США в регионе», — говорится в сообщении.
Также гражданам США рекомендовали зарегистрироваться в программе Smart Traveler Enrollment Program на сайте Госдепа, чтобы получать информацию и оповещения, а также упростить возможность их обнаружения в случае чрезвычайной ситуации.
Ранее президент США Дональд Трамп оценил ситуацию в регионе словами «что-то может произойти». Так он ответил на вопрос о новом потенциальном столкновении Ирана и Израиля.
«Они (израильтяне. — РБК) не сказали мне ничего конкретного, но дали понять, что возможен масштабный конфликт. У нас там много американских военных, и я обязан был предупредить их об эвакуации, поскольку что-то может произойти в ближайшее время. Я не хотел бы оказаться тем, кто не дал никакого предупреждения, а потом начался ракетный обстрел. Я был обязан это сделать», — заявил Трамп.
Трамп подчеркнул, что США хотят достичь соглашения с Ираном и «довольно близки к этому». По его словам, он предпочел бы договориться и использовать «более дружественный подход».
11 июня глава государства подтвердил вывод части американского персонала с Ближнего Востока.
Ранее CBS News со ссылкой на источники сообщил, что Израиль готов начать операцию против Ирана и что США уведомлены об этом. При этом США ожидают, что Иран может нанести ответный удар по некоторым американским объектам в Ираке.
The New York Times писала, что Иран разработал план ответных действий на случай возможной атаки Израиля, который включает немедленный контрудар по израильской территории с применением сотен баллистических ракет.
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