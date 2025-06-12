На месте крушения Boeing Dreamliner в Индии найден один выживший
По меньшей мере один выживший был обнаружен на месте разбора обломков Boeing 787-8 Dreamliner, сообщает агентство Ani в X со ссылкой на комиссара полиции.
Выживший был найден на месте 11A в салоне самолета. Его доставили в больницу для лечения. О его состоянии ничего неизвестно.
По словам комиссара, он пока «ничего не может сказать» о количестве погибших в результате крушения самолета.
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