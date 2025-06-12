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Авиакатастрофа в Индии стала первой для модели Boeing Dreamliner

Авиакатастрофа в Индии стала первой для модели Boeing Dreamliner
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Катастрофа с самолетом Air India рядом с аэропортом Ахмедабада стала первой крупной аварией Boeing 787-8 Dreamliner, сообщают Reuters и NDTV. Самолеты этой модели выполняют полеты с 2011 года.

Reuters со ссылкой на базу данных Aviation Safety Network также пишет, что это была первая катастрофа для самолета данного типа. Разбившийся лайнер передали Air India в январе 2014 года, отмечает агентство.

О том, что Boeing 787-8 Dreamliner впервые попал в крупную аварию, заявил и директор по аэрокосмической технике и авиации франко-британского университета Крэнфилда Грэм Брейтуэйт.

На сайте производителя Boeing 787-8 Dreamliner описан как «наиболее продаваемый пассажирский широкофюзеляжный самолет всех времен». С момента запуска модели авиакомпаниям поставили около 1 тыс. таких самолетов, всего они перевезли более 1 млрд пассажиров. Air India эксплуатирует около 30 самолетов Dreamliner и использует эти самолеты с 2012 года.

На борту рухнувшего в Индии самолета летели граждане четырех стран
Общество
Фото:ANI / Reuters

Самолет авиакомпании Air India упал через несколько минут после взлета из аэропорта города Ахмедабад. Лайнер направлялся в лондонский аэропорт Гатвик.

Пилоты подали сигнал бедствия, после борт рухнул на здание общежития врачей. В самолете находились 242 человека, в том числе 12 членов экипажа. По информации российских дипломатов, граждан России на борту не было. Этим рейсом летели граждане Индии, Британии, Канады, Португалии.

Авиакатастрофа в Индии стала первой для модели Boeing Dreamliner

Точное число погибших в индийском Минздраве не уточнили, но отметили, что при катастрофе погибло «много людей». В связи с трагедией президент России Владимир Путин выразил соболезнования индийской коллеге Драупади Мурму и премьер-министру республики Нарендре Моди.

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Дарья Беспалько
Индия Boeing Dreamliner авиакатастрофа
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На борту рухнувшего в Индии самолета летели граждане четырех стран
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