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Общество ,  
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В Индии заявили о гибели всех пассажиров разбившегося Boeing Dreamliner

Фото: Amit Dave / Reuters
Фото: Amit Dave / Reuters

Согласно предварительным данным, при крушении в Индии самолета Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India никто не выжил, сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию.

«Судя по всему, в авиакатастрофе никто не выжил», — сообщил агентству полицейский комиссар Г. С. Малик. «Точные данные о жертвах уточняются», — добавил он.

На борту лайнера находились 242 человека: 230 пассажиров (169 — граждане Индии, 53 — подданные Великобритании, семь португальцев и один канадец), два пилота и десять бортпроводников.

Катастрофа произошла, когда самолет взлетал из аэропорта города Ахмадабад на западе Индии. 

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