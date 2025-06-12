В Индии заявили о гибели всех пассажиров разбившегося Boeing Dreamliner
Согласно предварительным данным, при крушении в Индии самолета Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India никто не выжил, сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию.
«Судя по всему, в авиакатастрофе никто не выжил», — сообщил агентству полицейский комиссар Г. С. Малик. «Точные данные о жертвах уточняются», — добавил он.
На борту лайнера находились 242 человека: 230 пассажиров (169 — граждане Индии, 53 — подданные Великобритании, семь португальцев и один канадец), два пилота и десять бортпроводников.
Катастрофа произошла, когда самолет взлетал из аэропорта города Ахмадабад на западе Индии.
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