Первая катастрофа самолета Boeing 787 Dreamliner. Фотогалерея

Катастрофа с самолетом авиакомпании Air India произошла в индийском городе Ахмадабад 12 июня. Для лайнеров Boeing 787 Dreamliner, которые летают с 2011 года, это первая крупная авария

Фото: EYEPRESS / Reuters Рейс AI 171 следовал в лондонский аэропорт Гатвик. Вскоре после взлета пилот подал сигнал бедствия. Затем связь с лайнером прервалась. Фото: EYEPRESS / Reuters На борту находились 242 человека: 12 членов экипажа, 169 граждан Индии, 53 британца, семь португальцев и один канадец. По данным Reuters, среди пассажиров было 13 детей, в том числе два младенца Фото: Amit Dave / Reuters Boeing рухнул на здание общежития для студентов-медиков колледжа в жилом районе. Там тоже есть жертвы и раненые. Фото: Amit Dave / Reuters Reuters сообщил со ссылкой на полицию, что общее число жертв составляет 290 человек. Фото: Amit Dave / Reuters News18 со ссылкой на Федерацию медицинских ассоциаций всей Индии сообщал о 50-60 раненых студентах из общежития после катастрофы. Фото: Amit Dave / Reuters Местная полиция сообщила, что есть по меньшей мере один выживший в самолете — это пассажир с 11 ряда. Его госпитализировали. Фото: Amit Dave / Reuters Выжившего зовут Вишваш Кумар Рамеш, ему 40 лет, он гражданин Великобритании. Фото: Siddharaj Solanki / EPA / ТАСС Мужчина рассказал Hindustan Times: «Когда я очнулся, вокруг меня были тела. Мне было страшно. Я встал и побежал. Вокруг меня были обломки самолета. Кто-то схватил меня, посадил в машину скорой помощи и отвез в больницу». Фото: Central Industrial Security Force / Reuters В числе погибших оказался бывший главный министр (губернатор) штата Гуджарат, где произошла катастрофа, Виджай Рупани. Ахмадабад — крупнейший город Гуджарата. Фото: Amit Dave / Reuters Рухнувший Boeing 787 Dreamliner находился в эксплуатации Air India с 2014 года. Фото: Amit Dave / Reuters Владелец Air India, Tata Group, пообещала выплатить семьям погибших по 10 млн рупий ($117 тыс.), покрыть расходы пострадавших на лечение, а также восстановить здание общежития, на которое упал самолет. Фото: Amit Dave / Reuters Коммерческие полеты самолетов Boeing 787 Dreamliner начались в 2011 году. Существует три их модификации: 787-8 (248 пассажиров) — именно такой потерпел крушение; 787-9 (296 пассажиров), 787-10 (336 пассажиров) Фото: UNI / XinHua / Global Look Press Президент Индии Драупади Мурму назвала катастрофу «душераздирающей» и отметила, что Индия сейчас скорбит с теми, кого коснулось это «неописуемое горе». Премьер-министр Нарендра Моди заявил, что трагедия «ошеломила и опечалила» индийцев. Моди — уроженец штата Гуджарат. Фото: UNI / XinHua / Global Look Press Президент Владимир Путин выразил соболезнования Мурму и Моди в связи с трагедией. Фото: Amit Dave / Reuters Катастрофа с Dreamliner стала крупнейшей для Индии за последние полвека. News18 отмечает, что больше жертв было только в результате столкновения в воздухе над штатом Харьяна на севере страны двух самолетов в 1996 году — тогда жертвами стали 349 человек, которые находились в обоих лайнерах. Фото: Amit Dave / Reuters Последней крупной авиатрагедией в Индии был инцидент с лайнером авиакомпании Air India Express в 2020 году. При посадке из-за плохой погоды он выкатился за пределы полосы, упал в ущелье и развалился на две части. Тогда погиб 21 человек и более сотни пострадали.

Катастрофа с самолетом авиакомпании Air India произошла в индийском городе Ахмадабад 12 июня. Для лайнеров Boeing 787 Dreamliner, которые летают с 2011 года, это первая крупная авария