В Индии нашли более 200 тел погибших после крушения самолета

Фото: Amit Dave / Reuters

В Ахмадабаде обнаружены 204 тела погибших при крушении самолета Boeing 787-8 Dreamliner, сообщил Reuters со ссылкой на местную полицию. Это могут быть жертвы как среди пассажиров, так и тех, кто был на земле в момент крушения, отмечает агентство.

На борту лайнера авиакомпании Air India находились 242 человека: 230 пассажиров (169 — граждане Индии, 53 — подданные Великобритании, семь португальцев и один канадец), два пилота и десять бортпроводников. В правоохранительных органах сообщили, что, по предварительным данным, никто из них не выжил.

Источник Reuters рассказал, что среди пассажиров было 11 детей и два младенца.

Катастрофа произошла через пять минут после взлета самолета из аэропорта города Ахмедабад на западе Индии. Он следовал в Лондон. Лайнер упал в жилой застройке на общежитие для студентов-медиков, среди находившихся там также есть жертвы. По данным NDTV, речь идет о пяти погибших и 40 раненых.

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования индийской коллеге Драупади Мурму и премьер-министру республики Нарендре Моди после крушения самолета. Он передал слов сочувствия родственникам погибших и пожелал выздоровления пострадавшим.