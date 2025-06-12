Момент крушения Boeing Dreamliner в Индии. Видео
Появились видеокадры с места крушения пассажирского Boeing 787-8 Dreamliner близ индийского Ахмедабада, откуда лайнер выполнял рейс в лондонский аэропорт Гатвик. Самолет принадлежал авиакомпании Air India, на борту было 232 пассажира и 12 членов экипажа. Он разбился спустя несколько минут после вылета и упал в жилом квартале, причина крушения пока неизвестна. Россиян, по данным генконсульства в Мумбаи, не было на борту.
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