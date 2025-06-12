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Политика ,  
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Путин выразил соболезнования властям Индии из-за крушения Boeing

Фото: Amit Dave / Reuters
Фото: Amit Dave / Reuters

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования индийской коллеге Драупади Мурму и премьер-министру республики Нарендре Моди после крушения самолета в городе Ахмедабаде. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения авиалайнера в аэропорту Ахмедабада», — говорится в телеграмме.

Путин передал слов сочувствия родственникам погибших и пожелал выздоровления пострадавшим в результате авиакатастрофы.

Власти сообщили о «многих погибших» при крушении самолета в Индии
Политика
Фото:Ajit Solanki / AP / ТАСС

12 июня вблизи индийского Ахмедабада упал самолет компании Air India, который направлялся в аэропорт Гатвик в Лондоне. Генеральное управление гражданской авиации Индии сообщило, что вскоре после вылета пилоты подали сигнал бедствия. По данным полиции, лайнер рухнул на здание общежития для врачей.

Путин выразил соболезнования властям Индии из-за крушения Boeing
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Всего в самолете летели 242 человека, включая 12 членов экипажа. Большинство из них — граждане Индии, остальные — граждане Британии, Канады и Португалии. Точное число погибших в результате крушения неизвестно, министр здравоохранения Индии Джагат Пракаш Надда заявил, что при падении самолета погибло «много людей».

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Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
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