Отец Маска заявил о ПТСР у сына из-за работы в Белом доме

Маск совершил ошибку, пойдя на конфликт с Трампом, поскольку «устал и напряжен», считает его отец. Ссоре предшествовали пять месяцев непрерывного стресса, что вызвало у предпринимателя ПТСР, полагает он

Илон Маск (Фото: Nathan Howard / Reuters)

У американского предпринимателя Илона Маска на фоне работы в Белом доме развилось посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), заявил его отец Эррол Маск в интервью Daily Mail.

«Пять месяцев непрерывного стресса, непрерывного, непрерывного стресса, стресса, стресса. А потом, в конце концов, остались только он и [президент США Дональд] Трамп. Они до сих пор не знают, что с этим делать, поэтому воюют друг с другом, пока не смогут прийти в нормальное состояние», — сказал отец предпринимателя.

Эррол Маск заявил об уверенности, что его сын совершил ошибку, пойдя на конфликт с Трампом, поскольку «устал и напряжен».

Эррол Маск 7 июня прибыл в Москву на «Форум будущего 2050». В интервью «Известиям» он высказал похожее мнение, добавив, что считает конфликт мелочью, поскольку уже «завтра» он закончится. Отец бизнесмена выразил уверенность, что в этом споре победит президент США.

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) — это психическое расстройство, которое может возникнуть у людей, переживших тяжелые травмирующие события. Среди симптомов ПТСР — нарушения мышления и эмоционального состояния, непроизвольные навязчивые и тревожащие воспоминания о событии, кошмарные сны, флэшбеки, переживания и физическая реакция в ситуациях, сходных с травмирующими событиями. Также человек может испытывать раздражительность, вспышки гнева, проявлять агрессивное и опасное для самого себя или других поведение и повышенную настороженность.

Публичный конфликт Маска и Трампа начал развиваться с конца мая, после того как миллиардер покинул пост главы Департамента по повышению эффективности работы правительства (DOGE). Трамп тогда начал сомневаться в мерах, которые принял ранее миллиардер.

В дни, которые предшествовали их публичной ссоре, Маск жестко критиковал законопроект о существенных налоговых льготах, которые Трамп обещал во время предвыборной кампании. Впоследствии Маск опубликовал ряд постов в X, в том числе с поддержкой идеи объявить Трампу импичмент. Сейчас этот твит удален, как и тот, в котором утверждалось, что президент фигурировал в файлах по делу Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Трамп ответил серией постов в Truth Social. В одном из постов он написал, что самый простой способ сэкономить «миллиарды долларов» бюджета — прекратить государственные субсидии и контракты с компаниями Маска. Позднее республиканец заявил, что не думал об этом всерьез.

Вице-президент Джей Ди Вэнс выразил надежду на налаживание отношений между Трампом и Маском, списав все на эмоциональное состояние бизнесмена.

«Я надеюсь, что в конце концов Илон вернется в строй. Возможно, сейчас это невозможно, потому что он стал таким реактивным», — сказал он.