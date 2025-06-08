 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Отец Маска заявил о ПТСР у сына из-за работы в Белом доме

Отец Маска: у сына развилось ПТСР из-за работы в Белом доме
Маск совершил ошибку, пойдя на конфликт с Трампом, поскольку «устал и напряжен», считает его отец. Ссоре предшествовали пять месяцев непрерывного стресса, что вызвало у предпринимателя ПТСР, полагает он
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Nathan Howard / Reuters)

У американского предпринимателя Илона Маска на фоне работы в Белом доме развилось посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), заявил его отец Эррол Маск в интервью Daily Mail.

«Пять месяцев непрерывного стресса, непрерывного, непрерывного стресса, стресса, стресса. А потом, в конце концов, остались только он и [президент США Дональд] Трамп. Они до сих пор не знают, что с этим делать, поэтому воюют друг с другом, пока не смогут прийти в нормальное состояние», — сказал отец предпринимателя.

Эррол Маск заявил об уверенности, что его сын совершил ошибку, пойдя на конфликт с Трампом, поскольку «устал и напряжен».

Эррол Маск 7 июня прибыл в Москву на «Форум будущего 2050». В интервью «Известиям» он высказал похожее мнение, добавив, что считает конфликт мелочью, поскольку уже «завтра» он закончится. Отец бизнесмена выразил уверенность, что в этом споре победит президент США.

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) — это психическое расстройство, которое может возникнуть у людей, переживших тяжелые травмирующие события.

Среди симптомов ПТСР — нарушения мышления и эмоционального состояния, непроизвольные навязчивые и тревожащие воспоминания о событии, кошмарные сны, флэшбеки, переживания и физическая реакция в ситуациях, сходных с травмирующими событиями. Также человек может испытывать раздражительность, вспышки гнева, проявлять агрессивное и опасное для самого себя или других поведение и повышенную настороженность.

Как поссорился Дональд Трамп с Илоном Маском. Переписка
Политика

Публичный конфликт Маска и Трампа начал развиваться с конца мая, после того как миллиардер покинул пост главы Департамента по повышению эффективности работы правительства (DOGE). Трамп тогда начал сомневаться в мерах, которые принял ранее миллиардер.

В дни, которые предшествовали их публичной ссоре, Маск жестко критиковал законопроект о существенных налоговых льготах, которые Трамп обещал во время предвыборной кампании.  Впоследствии Маск опубликовал ряд постов в X, в том числе с поддержкой идеи объявить Трампу импичмент. Сейчас этот твит удален, как и тот, в котором утверждалось, что президент фигурировал в файлах по делу Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Трамп ответил серией постов в Truth Social. В одном из постов он написал, что самый простой способ сэкономить «миллиарды долларов» бюджета — прекратить государственные субсидии и контракты с компаниями Маска. Позднее республиканец заявил, что не думал об этом всерьез.

Вице-президент Джей Ди Вэнс выразил надежду на налаживание отношений между Трампом и Маском, списав все на эмоциональное состояние бизнесмена.

«Я надеюсь, что в конце концов Илон вернется в строй. Возможно, сейчас это невозможно, потому что он стал таким реактивным», — сказал он.

Читайте РБК в Telegram.

Мэр Харькова заявил о «мощнейшей атаке» с начала военной операции

Бобровский установил новый рекорд финала Кубка Стэнли

Маск предложил создать новую политическую партию в США

Зеленский раскрыл роль водителей фур в атаке дронов на аэродромы

Где в Москве можно искупаться в бассейне под открытым небом. Карта

В Киргизии снесли один из самых высоких в мире памятников Ленину

Маск удалил пост о Трампе в «файлах Эпштейна»

Мединский обратился к Киеву из-за срыва обмена

В Ura.ru объяснили причину прихода силовиков в редакцию второй день подряд

Набиуллина описала инфляцию в Россию произведением классика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Илон Маск Белый дом США психическое расстройство
Илон Маск фото
Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Материалы по теме
Отец Илона Маска рассказал, зачем приехал в Москву
Политика
Маск без объяснений выложил пост о «развязке» на фоне конфликта с Трампом
Политика
Бэннон рассказал про реакцию Трампа на драку Бессента и Маска
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 90,4 (-0,27) Инвестиции, 06 июн, 20:32 Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 79,17 (+0,04) Инвестиции, 06 июн, 20:32
Особенности национальной еды: как возникло разнообразие российской кухни РБК и Перекрёсток, 20:52
Аэропорт Внуково восстановил нарушенную из-за сильного ливня работу Общество, 20:48
Двух футболистов выгнали из сборной ОАЭ со штрафом $136 тыс. Спорт, 20:43
В Москве мужчину засосало в решетку канализации после сильного ливня Общество, 20:26
Отец Маска заявил о ПТСР у сына из-за работы в Белом доме Политика, 20:25
В Белгородской области два человека пострадали при атаке дронов Политика, 20:04
Чем современные детские сады отличаются от своих предшественников РБК и ПИК, 19:55
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Молодежная сборная России второй раз подряд разгромила Узбекистан Спорт, 19:54
Зеленский заявил о вере Трампа в победу России Политика, 19:44
В Мелитополе и нескольких районах Энергодара пропал свет после атак ВСУ Политика, 19:42
Почему современный ресторан — микс гастрономии, дизайна и технологий РБК и VOYAH, 19:30
Franceinfo узнала, что Renault запустит производство дронов на Украине Политика, 19:16
На востоке Москвы загорелся торговый центр «Семеновский пассаж» Общество, 19:06
Миранчука признали лучшим игроком «Атланты» в мае Спорт, 18:56