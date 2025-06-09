Отец Илона Маска дал совет бизнесменам

Эррол Маск: главное качество для бизнесмена — упорно делать то, что нравится

Эррол Маск (Фото: Алена Бжахова / ТАСС)

Ключевое качество для предпринимателя — настойчиво заниматься делом, приносящим удовольствие, поделился советом с «РИА Новости» отец американского миллиардера Илона Маска Эррол Маск.

«Делайте то, что вам нравится, и не опускайте руки», — ответил он на вопрос о своем видении главного качества успешного предпринимателя на полях «Форума будущего 2050».

Маск-старший отметил, что именно любовь к своему делу помогает преодолевать трудности и не сдаваться в сложные моменты.

Инженер и бизнесмен Эррол Маск прилетел в Россию для участия в форуме, проходящем 9-10 июня на площадке учебно-образовательного кластера «Ломоносов» в Москве.

Предприниматель в ходе визита высказался о конфликте своего сына с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, после прихода Трампа к власти в ноябре 2024 года они совместно работали над устранением оппозиции. Маск-старший отметил, что между его сыном и главой Белого дома возникла напряженность, но в этом нет ничего необычного.