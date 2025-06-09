 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Отец Илона Маска дал совет бизнесменам

Эррол Маск: главное качество для бизнесмена — упорно делать то, что нравится
Эррол Маск
Эррол Маск (Фото: Алена Бжахова / ТАСС)

Ключевое качество для предпринимателя — настойчиво заниматься делом, приносящим удовольствие, поделился советом с «РИА Новости» отец американского миллиардера Илона Маска Эррол Маск.

«Делайте то, что вам нравится, и не опускайте руки», — ответил он на вопрос о своем видении главного качества успешного предпринимателя на полях «Форума будущего 2050».

Маск-старший отметил, что именно любовь к своему делу помогает преодолевать трудности и не сдаваться в сложные моменты.

Инженер и бизнесмен Эррол Маск прилетел в Россию для участия в форуме, проходящем 9-10 июня на площадке учебно-образовательного кластера «Ломоносов» в Москве.

Отец Маска заявил о ПТСР у сына из-за работы в Белом доме
Политика
Илон Маск

Предприниматель в ходе визита высказался о конфликте своего сына с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, после прихода Трампа к власти в ноябре 2024 года они совместно работали над устранением оппозиции. Маск-старший отметил, что между его сыном и главой Белого дома возникла напряженность, но в этом нет ничего необычного.

Читайте РБК в Telegram.

ЕС может утвердить новый пакет антироссийских санкций уже в этом месяце

Мединский сравнил украинские делегации на переговорах в 2022 и 2025 годах

Минцифры исключило регистрацию в национальном мессенджере по паспорту

Мэра Красноярска обвинили в получении взятки баней

Орбан: Россия понимает только язык силы

Лавров пересказал слова Байдена про «монолитность» России на встрече с Путиным в 2021 году

На россиянина завели дело за попытку провезти 282 Лабубу из Китая

Президент Эстонии заявил об «амбициях по захвату земель в генах России»

Россия и Украина провели первый этап нового обмена пленными. Видео

HBO раскрыл, кто сыграет Малфоев в новом «Гарри Потттере»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Илон Маск отец предприниматель
Илон Маск фото
Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Материалы по теме
Отец Илона Маска рассказал, зачем приехал в Москву
Политика
Отец Маска рассказал в Москве, как его отговаривали от поездки в Россию
Политика
Отец Маска заявил о ПТСР у сына из-за работы в Белом доме
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 90,37 (-0,03) Инвестиции, 19:17 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 79,15 (-0,02) Инвестиции, 19:17
Дуров рассказал о времени, проведенном в одиночной камере во Франции Политика, 21:27
Дуров заявил о странностях выдвинутых против него во Франции обвинений Политика, 21:23
Мединский заявил о риске ядерной войны без полноценного мира на Украине Политика, 21:21
ЦСКА в 12-й раз стал чемпионом баскетбольной Единой лиги ВТБ Спорт, 21:20
Умерла одна из старейших сотрудников Эрмитажа Марта Крыжановская Общество, 20:52
Особенности национальной еды: как возникло разнообразие российской кухни РБК и Перекрёсток, 20:52
Apple представила существенно измененную iOS 26 и другие ОС Life, 20:48
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Как европейские ультраправые устроили во Франции «Празднование победы» Политика, 20:43
В Финляндии предложили включить замену «царской» колеи в расходы НАТО Политика, 20:38
Как сочетать цвета в интерьере: 5 советов, идеи, фото Недвижимость, 20:36
«Очень странная ситуация». Эксперты — об уходе Николича из ЦСКА Спорт, 20:31
Самолет с освобожденными из плена российскими военными прилетел в Москву Политика, 20:31
Умер автор бестселлеров «День Шакала» и «Псы войны» Фредерик Форсайт Общество, 20:21
Может ли Калифорния отделиться от США из-за конфликта с Трампом Политика, 20:15