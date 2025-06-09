Отец Илона Маска дал совет бизнесменам
Ключевое качество для предпринимателя — настойчиво заниматься делом, приносящим удовольствие, поделился советом с «РИА Новости» отец американского миллиардера Илона Маска Эррол Маск.
«Делайте то, что вам нравится, и не опускайте руки», — ответил он на вопрос о своем видении главного качества успешного предпринимателя на полях «Форума будущего 2050».
Маск-старший отметил, что именно любовь к своему делу помогает преодолевать трудности и не сдаваться в сложные моменты.
Инженер и бизнесмен Эррол Маск прилетел в Россию для участия в форуме, проходящем 9-10 июня на площадке учебно-образовательного кластера «Ломоносов» в Москве.
Предприниматель в ходе визита высказался о конфликте своего сына с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, после прихода Трампа к власти в ноябре 2024 года они совместно работали над устранением оппозиции. Маск-старший отметил, что между его сыном и главой Белого дома возникла напряженность, но в этом нет ничего необычного.
Читайте РБК в Telegram.
ЕС может утвердить новый пакет антироссийских санкций уже в этом месяце
Мединский сравнил украинские делегации на переговорах в 2022 и 2025 годах
Минцифры исключило регистрацию в национальном мессенджере по паспорту
Мэра Красноярска обвинили в получении взятки баней
Орбан: Россия понимает только язык силы
Лавров пересказал слова Байдена про «монолитность» России на встрече с Путиным в 2021 году
На россиянина завели дело за попытку провезти 282 Лабубу из Китая
Президент Эстонии заявил об «амбициях по захвату земель в генах России»
Россия и Украина провели первый этап нового обмена пленными. Видео
HBO раскрыл, кто сыграет Малфоев в новом «Гарри Потттере»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов