Отец Маска рассказал в Москве, какой «чушью» его уговаривали не ездить в Россию

Отец Маска рассказал в Москве, как его отговаривали от поездки в Россию

Эррол Маск принимает участие в «Форуме будущего 2025» в Москве, 9 июня 2025 года (Фото: Шамиль Жуматов / Reuters)

Предпринимателя Эррола Маска, отца миллиардера Илона Маска, в США и в Европе отговаривали от визита в Москву, запугивая возможным убийством в России, заявил сам Маск-старший, прибывший в российскую столицу вместе с дочерью, сестрой Илона.

«Восприятие России прессой в США такое: это очень плохое место, где жуткие люди, которые тебя убьют, если ты приедешь. Полная чушь!» — сказал Маск на проходящем в Москве «Форуме будущего 2050».

«Почему? О чем они вообще говорят? Бессмыслица!» — добавил гость форума. Маск-старший призвал «положить конец бреду, который на Западе распространяют» про Россию и ее граждан.

Ранее на этом же форуме Эррол Маск назвал президента России Владимира Путина «впечатляющим человеком» и заявил, что хотел бы научиться у него лидерству.

«Консультанты сообщили мне прошлым вечером, что несколько лет назад жизнь [в России] не была очень хорошей, но сейчас все гораздо лучше. И это, очевидно, [достигнуто] во многом благодаря хорошему лидерству», — пояснил свою мысль Маск.

«Форум будущего 2050» стартовал в понедельник, 9 июня, на площадке московского учебно-образовательного кластера «Ломоносов» и продлится два дня. На сайте форума 79-летний Эролл Маск представлен среди спикеров мероприятия как «инженер, бизнесмен, торговец драгоценными камнями».