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Политика ,  
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Прибывший в Россию отец Маска захотел поучиться лидерству у Путина

Прибывший в Россию отец Маска Эррол Маск захотел поучиться лидерству у Путина
Эррол Маск
Эррол Маск (Фото: Esa Alexander / Reuters)

Жизнь в России за последние годы улучшилась благодаря деятельности президента Владимира Путина, у которого нужно учиться лидерству, заявил предприниматель Эррол Маск, отец миллиардера Илона Маска. Вместе с тем Маск-старший не ответил на вопрос, собирается ли встретиться с российским президентом.

«Думаю, он [Путин] очень впечатляющий человек, очень впечатляющий и устойчивый. Это он доказал. <...> Консультанты сообщили мне прошлым вечером, что несколько лет назад жизнь [в России] не была очень хорошей, но сейчас все гораздо лучше. И это, очевидно, [достигнуто] во многом благодаря хорошему лидерству. Так что я попросил бы его [Путина] научить меня такому лидерству», — цитирует ТАСС слова Эррола Маска на «Форуме будущего 2050» в Москве.

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Отец Маска — инженер, бизнесмен, торговец драгоценными камнями. Он прилетел в Россию 7 июня ради участия в форуме.

Эррол Маск также поделился мнением о конфликте своего сына с президентом США Дональдом Трампом, заявив, что эти двое вместе работали, чтобы избавиться от оппозиции после того, как Трамп стал главой американского государства в ноябре 2024 года. Они «очень устали и напряжены», сказал Эррол Маск, в их ссоре «нет ничего необычного».

Маск-старший также рассказал, что у сына на фоне работы в Белом доме развилось посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

«Форум будущего 2050» проходит на площадке учебно-образовательного кластера «Ломоносов» в Москве 9–10 июня.

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